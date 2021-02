Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval obec Palkovice?

Jde o krásnou, příměstskou, podhorskou obec složenou ze dvou vesnic, a sice Palkovic a Myslíku. Disponuje veškerou infrastrukturou. V současnosti se velmi rozrůstá, což je dáno příhodnou polohou v těsném sousedství Frýdku-Místku. Na jednu stranu jsme těsně u města u velké průmyslové aglomerace a na stranu druhou jsme pod horami a do Beskyd to máme kousek. Palkovice představují dlouhou údolní obec, která je z obou stran lemovaná pohořím s nejvyšším kopcem Kubánkov.

Starosta Palkovic Radim Bača.Zdroj: Jan Smekal a archiv starostyJsou Palkovice něčím výjimečné či originální v porovnání s jejich okolím?

Každý starosta bude tvrdit, že je jeho vesnice originální. Pokud jde o Palkovice, jsme dlouhá vesnice bez centra, které se nyní snažíme vytvořit okolo kostela, hasičské zbrojnice a sportovního areálu. Máme výjimečný sportovní areál, ve kterém jsou čtyři tělocvičné sály, je tady spousta hřišť od velkého fotbalového, přes malé workoutové hřiště až po dětské hřiště na Myslíku. Můžeme bez nadsázky říct, že jsme sportovní vesnice.

A jak se v Palkovicích žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Máme heslo: Dobře se tu žije. Kdysi jsem to řekl v nějakém rozhovoru a držíme se toho dodnes. Snažíme se, aby se tu lidem dobře žilo, abychom měli v co nejlepším pořádku komunikace, aby tu bylo co nejvíce služeb, které občané využívají. Neustále rozšiřujeme kapacitu školky a školy.

Myslíme také ekologicky. Za posledních dvacet let jsme odkanalizovali 80 procent vesnice, aby se o přehradě Olešná netvrdilo, že je žumpou Palkovic. Za posledních deset let jsme pak vysadili asi tisíc stromů do různých alejí po obou částech vesnice.

Snažíme se také budovat chodníky pro zvýšení bezpečnosti chodců a nebojíme se jít do staveb, které mají svou architektonickou hodnotu. Ať už jde o přístavbu tělocvičny, budovu hasičské zbrojnice nebo tzv. skleněnou lávku přes říčku Olešnou v centru obce.

Obec Palkovice.Zdroj: Jan Smekal a archiv starosty

Když byste měl někoho pozvat do Palkovic, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Nebýt doby koronavirové, tak určitě na některé sportovní utkání, do některé z našich hospod, v zimě na mnoho plesů, v létě zase na dožínky či letní kino. V současné době velice rád ukazuji zrekonstruovaný kostelík na Myslíku, který je ve vlastnictví obce, kostel v Palkovicích, budovu školy a krásné výhledy z kopců kolem Palkovic a Myslíku.

Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete v Palkovicích?

Je to věc, kterou nikdo nečekal. Ovlivňuje to životy nás všech. V první vlně jsme nechali našít roušky, které jsme se snažili roznést do všech domácností v Palkovicích a na Myslíku. Lidem, kteří o to požádali, vozíme nákupy potravin nebo léků až do domu. V současné době zřizujeme místo pro registraci všech zájemců o očkování. Jsme připravení pomoct komukoli, kdo o to požádá.

Obec Palkovice.Zdroj: Jan Smekal a archiv starosty

Jaké jsou plány Palkovic dál do budoucnosti? Chystají se v nich nějaké významnější investice?

Mezi investicemi, které se chystají, je v prvé řadě vybudování obecního úřadu, který bude stát na místě současného domu služeb. Nyní se dokončují projektové práce, chystáme žádost o dotaci a chtěli bychom v letošním roce začít stavět. Věřím, že začneme s budováním chodníku na Palkovicích podhůří a ve skrytu duše věřím, že získáme dotaci na stavbu multifunkčního domu, ve kterém bude knihovna a spousta kluboven pro komunitní činnost.