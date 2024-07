Myslivecké odpoledne startuje ve 14 hodin, vstupné činí 50 Kč, děti do 15 let mají vstup zdarma. A co se bude vařit a jíst? Srnčí guláš, klobásy z udírny, na programu bude i kolo štěstí s tombolou o zajímavé ceny. O hudební doprovod se postará DJ Poldys.