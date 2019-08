Obyvatelé Třince mohou už přes sedm let hlásit menší či větší nedostatky inspektorovi pořádku a čistoty. Slouží jim k tomu speciální formulář na internetových stránkách města.

Na čistotu a pořádek dohlíží v Třinci inspektor. | Foto: Archiv města Třinec

Inspektor pořádku a čistoty je pracovníkem útvaru krizového řízení magistrátu města. Nedostatky eviduje a předává k řešení příslušným odborům magistrátu, ale zároveň také sám preventivně vyráží dvakrát týdně do terénu kontrolovat stav veřejných prostranství a pravidelně monitoruje, co by se mělo dát do pořádku.