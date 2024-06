Jak se připravují organizátoři na festival, který bude mít už za pár dní hned několik premiér? Poprvé se představí v nových prostorách, poprvé jej navštíví 20 tisíc lidí a poprvé nabídne mezinárodní hvězdy. Na co se mohou návštěvníci těšit, co mají nechat doma, proč se doporučuje nejezdit autem a jaký bude mít dopad největší akce, kterou kdy Frýdek-Místek hostil, na jeho občany? O tom všem si Deník povídal s organizátorem festivalu Mikulášem Dohnalem.

Frýdek-Místek Lembergerova továrna stav areálu před akcí FM CITY červen 2024 | Video: Kaňoková Michaela

Akce se stěhuje z bývalé přádelny bratří Neumannů ve Frýdku do areálu bývalé textilní Lembergerovy továrny v Místku. Konají se zde poslední úpravy. V pátek 28. června musí tento areál pojmout dvacet tisíc návštěvníků. A ti budou mít nemalá očekávání. Z festivalu pro celou rodinu, který v předchozích ročnících poskytoval nadstandardní zázemí a atmosféru, si budu muset zvyknout na prostředí typické pro velké festivaly. Odměnou by jim měla být široká nabídka hudební mezinárodní i domácí produkce za cenu, která je na trhu bezkonkurenční. Vyplatí se ale pořadatelům tato politika? Chtějí lidé oželet svůj komfort na úkor poslechu věhlasných kapel?

Méně lidí a dražší lístky až příště

„Naším mottem je, že chceme lidem v našem regionu nabídnout za málo peněz hodně muziky. A jak se zdá, tak na to slyší. Už jen to, že jsme týden před začátkem akce vyprodaní z 92 procent, o tom svědčí. Lidé k nám chtějí jít za hudbou. A cena sedm set korun za dvoudenní festival s takovými jmény, jako máme my, to umožní přijít i lidem, kteří by si možná návštěvu festivalu rozmysleli,“ říká Mikuláš Dohnal za organizátory festivalu. Podle pořadatelů je ale možné, že zájemci, kteří počítají s tím, že si koupí vstupenku až na místě, budou mít možná smůlu. Možná budou vyprodány.

Cenová politika pro letošní rok byla jasná. Ale vydrží i pro další sezony? „Chtěli jsme si vyzkoušet, jestli vůbec máme šanci udělat ve Frýdku-Místku akci, která by přilákala dvacet tisíc lidí. To se povedlo, což nikdo z nás opravdu nečekal. Ale je možné, že pro další rok se zase vrátíme k našim nárokům na opravdu vysokou míru komfortu návštěvníků a abychom to zajistili, budeme muset snížit kapacitu lidí a logicky tak zvednout ceny. Ale příští ročník je ještě daleko a sami nevíme, jakým směrem se vydáme,“ pokračuje organizátor.

Kulatý stůl s městem

Jeho myšlenky se nyní točí výhradně okolo festivalu, který za pár dní začíná. S tak obrovskou koncentrací osob na jednom místě se pojí i zajištění bezpečnosti. „Stejně jako v předchozím areálu na Staroměstské se snažíme staré areály oživovat, i když je to technicky i bezpečnostně mnohem náročnější než na zelené louce. V mezidobí, než se zde vybuduje fabrika pro Marlenku, vdechneme prostoru nový život a popereme se i s těmi riziky. Nedávno jsme měli bezpečnostní radu města, na které bylo asi 35 zástupců integrovaných záchranných složek, zaměstnanců města a pan primátor. U kulatého stolu jsme řešili, jak to udělat, aby akce měla co nejmenší dopad na chod města. Mimochodem, bude se jednat o největší akci, jakou kdy Frýdek-Místek zažil,“ zdůrazňuje Mikuláš Dohnal.

Celý areál bývalé textilní Lembergerovy továrny bude pod neustálým dozorem bezpečnostní služby, která zajistí pořádek a hladký průběh festivalu. Rovněž bude monitorováno i okolí areálu, kde se ve spolupráci se všemi složkami integrovaného záchranného systému (IZS) připravuje řada preventivních opatření a diskutují se i všemožné krizové scénáře.

„Například přímo v areálu budou mobilní záchranky, ať dokážeme lidem pomoci přímo uvnitř. Plus samozřejmě venku budou nachystané další složky, které kdyby se například někomu udělalo špatně z horka, tak jej ošetří uvnitř areálu, ale pokud by potřeboval převoz, přijede sanitka a zázemí na festivalu zůstává. Stejně jako hasiči a podobně. I to jsme právě vyřešili u kulatého stolu s městem,“ popisuje Dohnal.

Hlavně se nesnažit zaparkovat v okolí

Aby byl průjezd IZS možný, bude během akce omezen silniční provoz. Ulice Březinova, Hálkova, Vojanova a Erbenova budou uzavřeny. Obyvatelům těchto ulic bude umožněn vjezd po předložení dokladu, v němž budou mít uvedenou adresu trvalého bydliště. Naproti festivalového areálu bude zřízeno speciální parkoviště pro taxi, kola Nextbike a koloběžky Bolt. V případě, že bude dopravní situace ve městě selhávat, začne na místě řídit dopravu policie.

„V pátek a v sobotu bude silniční provoz určitě vytížen, a proto bude v Revoluční ulici snížena rychlost na 30 kilometrů v hodině. Pokud nastane krizová situace, bude policie řídit dopravu i pomocí přechodných semaforů. Pokud to jen trošku jde, měli by lidé zvážit příjezd na festival do těsné blízkosti místa konání a vlastně jakoukoliv cestu autem do okolí festivalu. Máme šest záchytných parkovišť s kapacitou přes dva tisíce parkovacích míst. Stojí stokorunu a je to jistota. Po cyklostezce se dá dojet do deseti minut, dvanáct minut je to pěší procházkou po cyklostezce kolem řeky. Nebudete se motat v kolonách,“ doporučuje Dohnal.

Jak návštěvníky, tak obyvatele budou pořadatelé informovat o dopravních alternativách prostřednictvím různých komunikačních kanálů. „Dopředu se omlouvám všem, kteří žijí a pracují v okolí areálu a na festival se nechystají, za způsobené komplikace. Prosím je o toleranci a ohleduplnost k naší akci a pokud to možné, aby hlavně v pátek využili jinou dopravu než autem, protože se může stát, že když odjedou do práce a vrátí se zpět, tak možná nezaparkují,“ dodávají pořadatelé.

Jako na jakékoli jiné větší akci, i tady budou návštěvníci procházet u vstupu kontrolami. S čím nebudou do areálu vpuštěni? „Určitě to jsou jakékoliv útočné zbraně. A pak deštníky nebo spreje. A také jídlo a pití. Výjimku mají pouze potraviny a voda pro děti. Dětem může vzít rodina kojeneckou vodu, piškotky, přesnídávky a podobně. Bližší informace najdou na našem webu. Pro návštěvníky s potravinovým omezením máme nachystané stánky, které pokryjí potřeby vegetariánů, veganů, i bezlepkové potraviny,“ ujistil Mikuláš Dohnal.

Nejméně bude stát voda a pivo

Podle organizátorů by si z nabídky téměř 40 stánků měl vybrat každý. Cenová politika jednotlivých stánkařů bude ale čistě v jejich režii. Jediné, do čeho organizátoři zasahovali, je nápojový catering. „Podstatné pro nás bylo, aby nejlevnější produkt byla čistá voda. Voda tak u nás bude cenově zvýhodněná oproti ostatním produktům, jako je třeba coca cola. Na našem festivalu bude vždy dražší než voda. A stejný princip máme i u základního piva, které chceme udělat dostupné. Kdo si chce dát drahé pivo, tak si může dát Plzeň, ale bude samozřejmě dražší než obyčejné pivo,“ vysvětluje Dohnal.

K zakoupení budou i speciální hot dogy. Na stánku FM City Hot Dog se budou připravovat City dogy z domácího řeznictví v Malenovicích. Kromě jídla ponese festivalový merch i stánek s oblečením, pláštěnkami a dalšími upomínkovými předměty. „ Veškerý obrat z prodeje na tomto stánku poputuje na charitu. Vždycky vybíráme místní organizace a pomoc jde lidem od nás z města. Loni jsme takto věnovali okolo 150 tisíc,“ konstatoval. Letos pomoc půjde organizaci Podané ruce, která nabízí služby osobní asistence a canisterapie, dále pak Nikolce z Frýdku-Místku, u níž propuklo velmi vzácné a závažné onemocnění PCDH 19, a také Lil, taktéž z Frýdku-Místku, které se v loňském roce otočil svět vzhůru nohama a započala svůj boj s kombinací vzácných a život ohrožujících onemocnění.

7 pádů nebo piknik u řeky

V rámci doprovodného programu se představí talk show 7 pádů Honzy Dědka a jeho hvězdní hosté. Ta se uskuteční přímo uvnitř haly bývalé továrny. Diváci se mohou těšit na jména jako Veronika Žilková, Jiří Krhut, Zuzana Zlatohlávková, Richard Genzer nebo třeba Mirai.

Pro děti i dospělé bude k dispozici virtuální realita, fotbálky, skákací hrady a malování na obličej. „Nebo můžou návštěvníci využít neorganizovaných věcí a toho, co poloha festivalu nabízí. Kousíček za plotem areálu je krásný, právě posekaný plac u řeky. Kdo si bude chtít odpočinout na trávě u řeky, může využít tuhle odpočinkovou zónu,“ vybízí organizátor akce.

Jednou z největších novinek letošního ročníku bude výměna festivalových Toi-Toiek za keramické toalety, které by měly zase o něco zvýšit komfort návštěvníků.

Na to, jak aktuálně vypadá areál Lembergerovy továrny, kde se už příští týden poprvé uskuteční festival FM City, můžete zjistit prostřednictvím fotogalerie a videa Deníku zde.