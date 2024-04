Sdílení knih je trendem, který se poslední roky rozšířil i díky knihobudkám. Ty jsou v regionu instalovány už roky jak ve velkých městech, tak v obcích. Přístup ke knihám zdarma je ale v jednotlivých oblastech Frýdecko-Místecka a Třinecka rozdílný

Knihobudka v Hukvaldech. | Foto: Deník/VLP Externista

Vášniví čtenáři mohou už léta využívat služeb tzv. knihobudek, které umožňují vypůjčit si zdarma knihy nebo také poslat ty z domácí knihovničky dál. První knihobudky ze starých telefonních nevyužitých budek vznikly už v roce 2013. Bezplatné veřejné knihovny se rychle zabydlely i v regionu, kde jich od té doby bylo instalováno přes dvě desítky. Některé jsou dřevěné, jiné právě z přebudovaných telefonních budek.

Skoro deset let praxe v Třinci

V některých oblastech si mohou lidé dojít pro knihu hned do několika knihobudek, jen o kousek dál ale nejen, že nemají na výběr, ale musí za knihami jezdit z města do vedlejších obcí. Z větších aglomerací v regionu vychází vstříc občanům v podobě dodávky čtiva zdarma například Třinec, který knihobudku instalovat už v roce 2015. Knihovna v Třinci pravidelně knihobudku doplňuje jednou až dvakrát týdně. Knihy volně doplňují i místní lidé. „Čtenáři jsou za knihobudky rádi. Občas v knihobudce prý objeví poklady. Nejsou tam knihy pouze od nás, ale i od lidí z Třince a okolí,“ popisuje Adéla Majerová z knihovny Třinec.

Zmizí všechno

Nejvíce jdou na dračku knihy novější, čisté a nepotrhané. „Žánrově se to nedá specifikovat. Většinou nezůstane nic. Lidé jsou rádi i za naučnou literaturu a beletrii,“ komentuje velký zájem občanů Majerová.

Propojení se sociálními službami

Knihobudka v Třinci ale neslouží jen pro sdílení knih široké veřejnosti. Uplatnění našla i při zapojení osob s mentálním a kombinovaným postižením. Propojení veřejné služby s náplní činností centra sociální pomoci buduje komunitní pospolitost ve městě přirozeným způsobem. „Nyní máme domluvenu spolupráci se Stacionářem Radost. Chystáme pro ně jednou týdně knihy a oni chodí knihobudku uklízet a doplňovat,“ vysvětluje princip zapojení znevýhodněných obyvatel Adéla Majerová.

Třinec chystá plátno na finále. Fandit se bude na náměstí

Příjemné překvapení v malých obcích

Poněkud překvapivým zjištěním je, jak moc se do projektů bezplatných veřejných knihoven zapojují obce v regionu. V obcích o pár jednotkách tisíc obyvatel se staly tyto knihovničky nedílnou součástí života místních. Například v Hukvaldech instalovali první knihobudky v roce 2018. „Máme je v obci celkem čtyři. Zajistila je obec, vždy v blízkosti autobusových zastávek v každé místní části,“ říká Markéta Kološová z knihovny v Hukvaldech.

Z předsudků k nadšení

„Z počátku byla veřejnost trochu opatrná, někteří se obávali, že se v budkách budou kumulovat odpadky, ale postupně se budky zaplnily knížkami, a staly se přirozenou součástí obce. Někdy se trochu obávám, jestli jsou opravdu všechny knihy brány ke čtení, ale oproti knihobudkám ve městech, kde si z knihobudek někteří dělají zdroj sběru papíru nebo otopného materiálu, jsme na tom pořád velmi dobře a náplň knihobudek se často obměňuje,“ pochvaluje si místní knihovnice.

V Čeladné instalovali na střechu školy solární panely. Je nyní soběstačná

Nevídané poklady

Časopisy a nové knihy mizí logicky mezi prvními. Ale zájem je i o starší produkci. „Někteří čtenáři, když už nemají co číst a nestihnou si zajít do knihovny, tak si půjčí něco z knihobudky a často jsou překvapeni, že i stará kniha je dobrá. Jezdím každý den kolem dvou knihobudek z těchto čtyř instalovaných a musím říct, že pohyb je v nich určitě velmi aktivní a nabídka různorodá. Mnozí lidé nosí doma vyřazené knihy rovnou do knihobudek, takže pokud mám cestu kolem, tak knihy jen srovnám. Čtenáři mi často hlásí, jaký úlovek se jim v budce podařilo najít. Hlásí mi také, když je v některé budce něco zajímavého nebo je naopak již poloprázdná,“ vypráví nadšeně Markéta Kološová.

Ve Frýdku si na knihobudky musí počkat

O tom, že knihy ve velkém se čtou i ve Frýdku-Místku není pochyb. Místní ale doposud nemohli služeb knihobudky využívat, neboť ve městě aktuálně žádná nebyla. Situace by se ale měla změnit a město ohlásilo, že technické služby přebudují dvě staré telefonní budky právě na knihobudky.

Původní knihobudka umístěná u bývalého autobusového nádraží v Místku nebyla v režii města, jednalo se o soukromou iniciativu. O její provoz a doplňování knih se starali občané. Knihobudka musela být ale odstraněna loni v srpnu vzhledem k celkové rekonstrukci autobusové zastávky. „Na základě připomínek občanů, kteří mi psali se zájmem o knihobudku novou, jsem požádal technické služby. Jejich nápad je zároveň ekologický, protože se využijí staré nepotřebné automaty,“ sdělil primátor Petr Korč.

Frýdečáci jezdí za knihobudkami do okolí

Absence knihobudky pocítili i obyvatelé, kteří tak s knihami museli jezdit do okolních obcí. „Zatím jsem to řešila tak, ze jsem knížky vozila do knihobudky v Krmelíně a Brušperku, říká čtenářka Sofie Břenková.

Pracovníci technických služeb v těchto dnech dokončují dva kusy knihobudek, které bude doplňovat Městská knihovna F-M. Nyní město vyzývá občany, aby zasílali tipy na místa ve městě vhodná pro umístění knihobudek, „Byla bych moc ráda, kdyby se knihobudka na nějakém hezkém místě ve Frýdku-Místku povedla realizovat. Například mi přijde jako dobrý nápad zdravotní středisko, protože je tam velká kumulace lidí, lékárna, naproti školka a lékaři,“ vysvětluje Břenková, proč zaslala svůj tip na umístění knihobudky v městě a doufá, že již nebude muset dlouho kvůli sdílení knih dojíždět mimo město.

VIDEO: Takto vypadá demolice obřího komínu ve Frýdku-Místku. Potrvá týden

Zájem čtenářů je, počty nestačí

Sofie Břenková, která má zkušenosti z knihobudkami v okolí, přibližuje potřeby čtenářů v městě takto: Knihobudka na nějakém přístupném větším prostranství mi ve Frýdku-Místku chyběla. Hodně čtu a dost tedy probíram knihy, které si nechám, a které pošlu dále. V roce 2019 jsme se do Frýdku-Místku přistěhovali a nebyly tady knihobudky žádné nebo jsme je nebyli schopni dohledat. To je škoda. Musela jsem proto začít jezdit do zmiňovaného Brušperku a Krmelína. Přitom takové služby pro lidi jsou fajn a mám pocit, že Frýdek v tomhle lehce pokulhává.“ V Brušperku jsou k dispozici 3 knihobudky a v Krmelíně jedna.

Město vnímá knihobudky jako nadstandardní službu. „Zřizování knihobudek není povinností obce. Jde o aktivitu navíc, přičemž není zjišťována potřebnost knihobudek v poměru k počtu obyvatel. Bude-li počet knihobudek ve městě narůstat, ukáže fakt, nakolik se první dvě knihovničky z bývalých parkovacích automatů osvědčí. Nicméně, Frýdek-Místek má dostatečnou síť poboček knihoven, které obyvatelům města nabízejí širokou paletu titulů,“ tvrdí Jana Musálková Jeckelová, mluvčí Frýdku-Místku.

Nová zkušenost pro knihovnu

Předchozí knihobudka ve Frýdku-Místku nebyla realizována ve spolupráci s knhovnou města. Pro instituci je tak doplňování knihobudky novinkou. „Obecně jsou knihobudky často diskutované téma. I naše knihovna již několikrát zvažovala jestli do toho jít, nebo ne. Jedna věc je knihobudku zřídit a druhá věc se o ní starat. Proto jsme v této chvíli velmi rádi, že knihobudky vzniknou ve spolupráci a bude zajištěno jak jejich pořízení, tak i doplňování a údržba,“ říká Irena Liberdová z knihovny Frýdek-Místek.