/FOTOGALERIE/ Kdo plánuje, že se pokochá výhledem z Javorového vrchu, bude si ho muset vyšlápnout hezky po svých. Lanová dráha právě prochází opravou.

Plánovaná oprava lanové dráhy Oldřichovice - Javorový, 3. duben 2024, Oldřichovice. | Video: Deník/Michaela Kaňoková

Jinak než pěšky se z Oldřichovic na vrchol Těšínských Beskyd nedostanou lidé až do 12. dubna, do kdy probíhá plánovaná údržba lanovky. Výjimku představuje víkend. V sobotu a nedělí 6. a 7. dubna bude lanovka výjimečně jezdit od 9 do 16 hodin.

Naplánovaná oprava lanové dráhy by měla být hotová před druhým dubnovým víkendem tak, aby mohla letní sezona začít v sobotu 13. dubna. Od tohoto data bude obnoven provoz lanovky podle jízdního řádu od 9 do 17 hodin.

Rozjede se jen, když budete aspoň tři

Odjezdy lanové dráhy Oldřichovice – Javorový vrch jsou každou hodinu. Pozor ale, nechat vyvést se lanovkou je možné až od tří a výše osob. Při nižší obsazenosti nebude dráha spuštěna.

Osobní visutá jednolanová dráha je v provozu od roku 1957 a dosahuje převýšení 424 metrů. Nahoru návštěvníky vyveze za 9,7 minut.