Zima byla krásná, mrazivá a s množstvím sněhu jako roky ne, ale kvůli protiepidemickým opatřením vlekaři jezdili sotva měsíc a to ještě nemohli vozit lyžaře. Od pondělí však začíná nová sezona, otvírají se obchody, další děti se vracejí do škol, otvírají se další služby a spustit se mohou také lanovky.

Pro vlekaře, kteří se pochopitelně toho dne nemohou dočkat, to znamená konec příprav a přepínají do módu očekávání turistů. „Celý tento týden jsme věnovali přípravám. Všechno jsme čistili, kontrolovali trať, sloupy, tyčinky, jestli jsou všechny v pořádku (tzv. tyčinka to je zařízení, čidlo, které v případě problému lanovku vypne – pozn. aut.). Také jsme prošli a zkontrolovali celou trať, ořezali stromy kolem, aby nezasahovaly do trati. Lanovka je promazaná, všechno je připravené,“ rekapituluje průběh příprav na spuštění provozu po více než třech měsících nucené přestávky Ivo Branný.

Lanovka tři měsíce stála

Naposledy byla lanovka na Javorový v provozu koncem ledna. „Zimní sezona trvala osmadvacet dní a to jsme vozili jen běžkaře. Pak jsme únor, březen, duben stáli,“ říká s kyselým úsměvem Branný. Všechno dohromady znamená pokles tržeb je o 30 až 40 procent. A ani kompenzace prý výsledky hospodaření za první čtvrtletí letošního roku nevylepší.

Zatímco si s Ivem Branným povídáme, jeho kolega Tomáš režným smetákem uklízí nástupní plochu a vymetá všechny zapomenuté kouty. Kolem jezdí prázdné sedačky, které je třeba ještě jednou aspoň vizuálně zkontrolovat. „Všechno je v pořádku,“ hlásí Tomáš a odchází uklízet dovnitř budovy.

Staré zařízení, ale spolehlivé

Lanovou dráhu na Javorový kdysi provozovaly České dráhy, dnes funguje pod správou soukromé firmy. A jezdí denně po celý rok, vyjma jarních a podzimních tří týdnů určených pro servis. Čtyřiašedesát let stará dráha je jednosedačková, technologie není nejnovější, ale podle Iva Branného spolehlivá. „Toto je stará technologie, o kterou když se dobře staráte, funguje bez problémů, zatímco ultramoderní zařízení se spoustou elektroniky se kazí,“ popisuje Branný.

Přesto i tato dráha má zřejmě na kahánku. Do čtyř pěti let ji zřejmě nahradí úplně nová, moderní kabinková. „Máme podepsáno memorandum s Moravskoslezským krajem a městem Třinec, že by se výstavba nové lanovky financovala z evropských peněz, stejně jako to plánují na Pustevnách,“ prozrazuje Branný.

Přípravy běží a čeká se na peníze. Nová lanovka má mít 15 osmimístných kabinek a kapacitu stejnou jako dráha současná, tedy asi 240 osob za hodinu. Nebude však končit jako ta současná 300 metrů pod vrcholem, ale v dnešní horní stanici se bude lomit a povede až nahoru k turistické chatě.

Na kopec za sportem

Zvýší se tak komfort pro ty, kteří chtějí nahoru - nejčastěji to bývají vyznavači paraglidingu, pěší turisté, bikeři a lidé s koly nebo stále častěji elektrokoly. Na vrcholu Javorového se můžete jen tak pokochat nádherným výhledem na Třinecko, Karvinsko, polské Beskydy a za dobré viditelnosti vidíte až na Malou Fatru i Západní Tatry.

„Pěší turisté vyrážejí z tisíc metrů vysokého Javorového nejčastěji na Ostrý, Slavíč a Kamenitý, ale dá se odtud dojít až na Lysou horu, tady dole vlastně začíná ultra závod Beskdyská 7,“ připomíná Ivo Branný.

Pokud se chystáte vyrazit zatím ještě původní lanovkou na Javorový, první jízda je v 9 hodin. Pokud chcete vyrazit s elektrokolem, můžete, letos poprvé vám ho vyvezou. Jak ale říká Ivo Branný, nic netřeba uspěchat. Nahoře je ještě na mnoha místech dost sněhu, takže s kolem na Javorový nejdříve ve za měsíc.