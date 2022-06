Jednačtyřicetiletý muž se nacházel v terénu na šikmé lesní planině pod hřebenem v oblasti Velký Polom. Po příletu byl z vrtulníku za použití navijáku k pacientovi spuštěn lékař.

„Ten prvotním vyšetřením zjistil těžké poranění dolní končetiny. Po jejím uložení do vakuové matrace a podání léků tlumících bolest byl muž zafixován do celotělové vakuové matrace a vaku. Vrtulník oba vyzvedl z místa pomocí jeřábu. Na hřebeni posádka přeložila postiženého do vrtulníku. Po šetrné vzdušné přepravě byl následně předán v ostravské Fakultní nemocnici,“ popsal zásah mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.