„Areál nabízí pro letošní zimní sezónu novou čtyřsedačkovou lanovou dráhu včetně stávající velké pomy a dětského vleku. Ceny jízdného budou pro letošní sezónu navýšeny vzhledem k nabídce nové lanovky a rostoucím cenám energií a ostatních vstupů. Celoročně je v provozu i bobová dráha, “ uvedl Jiří Rucki z mosteckého ski areálu.

Také ski areál Severka, který se nově chlubí dvousedačkovou lanovku, letos zdraží. Za celodenní skipas zaplatí lyžaři 500 korun, což je o padesátikorunu více, dražší budou i bodové jízdenky.

Zopakovat loňskou úspěšnou sezonu by chtěli ve ski areálu Bílá. Minule se tam lyžovalo čtyři měsíce, a to až do konce března, podmínky byly vesměs velmi dobré. Letos v areálu například vyměnili nástupní pás u sedačkové lanovky, investovalo se také do technologie zasněžování. Oficiální zahájení sezony je naplánováno na sobotu 7. prosince. Ceny za jízdné oproti loňsku mírně vzrostou – celodenní ski pas vyjde na 540 korun, loni byl o desetikorunu levnější. Razantnější zdražení nastalo například u tří a čtyř hodinových jízdenek, které podražily shodně o třicet korun.

Na sezonu se připravují i ve ski areálu Opálená v Pstruží. „Modernizovali jsme technologie na zasněžování, rozšiřovali jsme vodní nádrž, abychom měli kvalitnější sníh, ve snowparku budeme mít profesionálního správce, který bude dohlížet na překážky a skoky, parkoviště pro návštěvníky areálu má větší kapacitu a letos chystáme novinku v podobě ohrazení lyžařské školky,“ uvedl Petr Mikeska ze ski areálu Opálená.