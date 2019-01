Návsí, Hnojník – Voliči rozdali o víkendu karty, v obcích se nyní jedná o vedení radnic pro příští čtyři roky. Na konkrétní dohody je dost času, do tuhého půjde až v první polovině listopadu.

Starostka Návsí Lenka Husarová (na snímku při letošních dožínkách) má důvod ke spokojenosti. Její sdružení získalo v obci čtvrtinu hlasů, vyjednávání o podpoře vypadá podle ní nadějně. | Foto: Deník/Marek Cholewa

V Návsí zvítězilo místní sdružení nezávislých kandidátů, které má zisk 25,5 procenta a 4 mandáty v patnáctičlenném zastupitelstvu. Za sdružení kandidovala i současná starostka Lenka Husarová, v absolutním pořadí hlasů skončila třetí.

Husarová: Koalice jako ve městech opravdu neřešíme

Ve středu redakci řekla, že získat většinovou podporu zřejmě nebude neřešitelný problém. „Utvořit se to dá,“ uvedla. „My to tady neřešíme až tak koaličně jako ve velkých městech, na těch malých obcích se opravdu musí spolupracovat společně. Koalice opravdu neřešíme. Nicméně s některými už jsme jednali a máme podporu dalších stran, i když ne všech,“ dodala.

Voliči v Hnojníku si revoluci na radnici nepřejí

Jedná se i v Hnojníku. Starostka Dagmar Malíková (dříve Molinová) kandidovala za sdružení nezávislých kandidátů obce Hnojník, které vyhrálo se ziskem 20,5 procenta hlasů. Má tak tři zastupitele – stejně jako ČSSD a KDU-ČSL.

„Tyto silné subjekty jsme oslovili, dohromady mají devět hlasů,“ konstatovala Malíková. „Zatím není nic dohodnuto, je to otázka diskuze,“ naznačila s tím, že výsledek voleb „čte“ tak, že voliči si přejí pokračování dosavadního směřování radnice – i vzhledem ke konkrétním jménům, která jsou známa už z minulosti.

„My tuto variantu určitě preferujeme, jiná pro KDU-ČSL momentálně na stole není,“ řekl redakci dlouholetý lidovecký radní Tomáš Peterek, který mandát obhájil. Patnáct hnojnických zastupitelů by se mělo sejít 15. listopadu. „K tomuto datu to směřujeme,“ uvedla starostka Malíková. Toto příjmení má od 2. října, kdy se vdala.

Jablunkovští občanští demokraté sní o středopravé koalici

Deník už informoval, že jednání o budoucí podobě městské rady v Jablunkově probíhají zejména pod taktovkou vítězné ČSSD. Ta porazila i sdružení NK – Jablunkov 2010, jehož lídrem je dlouholetý starosta Petr Sagitarius. Do dění na radnici však chtějí zasáhnout i občanští demokraté, za které jedná Petr Gemroth. Při zisku 13,36 procenta mají tři mandáty.

ČSSD tuto stranu neoslovila, ODS však podle Gemrotha jednala s Nezávislými, kteří jsou na tom stejně, a vyjednávač má v plánu sejít se právě s lídry NK – Jablunkov 2010. Sdružení má pět mandátů, které jsou považovány za klíčové.

„Středopravá koalice je náš cíl. Pokud by se to podařilo, budeme rádi,“ prohlásil Gemroth. Na druhou stranu připouští, že ODS může snadno skončit v opozičních lavicích. „Jablunkov už patří do kategorie měst, kde se víc než strany volí jednotliví kandidáti. Tady se musí dojít i k personální dohodě, tím je to složitější,“ řekl.

Podle něj patří mezi velké nedostatky stávající radnice informovanost občanů o problémech, které ve městě jsou, a slibuje, že občanští demokraté tento stav změní – bez ohledu na výsledky povolebních jednání. „Budeme se snažit maximálně informovat o dění na obci. A také o tom, jaký na to máme názor,“ řekl Gemroth.