Novinkou v letošním roce je, že na sdíleném kole můžete dojet až do Ostravy anebo na druhou stranu do Bašky či Dobré a dále. Vrátit kolo ale musíte do určených stojanů, které jsou ve Frýdku-Místku, Paskově, Žabni, Sviadnově, Starém Městě, Bašce a Dobré a v Ostravě.