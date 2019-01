Frýdek-Místek – Pětidenní stáž zaměřenou na propojení praktické a teoretické výuky absolvovalo pět zahraničních pracovníků také ve Frýdku-Místku.

Zahraniční hosté spatřili studenty při práci v Devě. | Foto: archiv školy

„Jednalo se o mezinárodní stáž vedoucích pracovníků, kteří pracují ve školství. Ve Frýdku-Místku se sešli dva zástupci z Turecka a po jednom z Francie, Německa a Španělska,“ prozradila zástupkyně ředitele Střední školy oděvní a obchodně podnikatelské ve Frýdku-Místku Petra Schwarzová s tím, že se jednalo o pětidenní stáž, která byla zaměřena na propojení praktické a teoretické výuky. „Během této stáže jsme navštívili naše partnerské školy a firmy, kde naší žáci mívají praxi. Navštívili jsme například Devu, kde jsme zahraničním hostům ukázali spolupráci mezi školou a touto místeckou firmou,“ vysvětlila Schwarzová.

Pochopitelně nemohla chybět návštěva pořadatelské školy oděvní a obchodně podnikatelské. „Zde jsme ukázali, jak probíhá praktická i teoretická výuka, nechyběla ani módní přehlídka. Také jsme návštěvu seznámili se zahraničními stážemi, kterých naše škola absolvuje velmi mnoho. Například v prosinci dvacet studentů vyrazí na stáž do Anglie, na jaře pak studenti pojedou do Itálie,“ vypočetla Schwarzová. Přeshraniční spolupráci se zmíněná frýdecko-místecká škola věnuje více jak patnáct let.

Střední školy oděvní a obchodně podnikatelská navíc chystá pro zájemce den otevřených dveří, který se uskuteční v pátek 10. prosince od 9 do 16.30 hodin. „Na této akci nebude chybět ani módní přehlídka,“ uzavřela Schwarzová.