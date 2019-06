Úřednická škatulata zřejmě čekají zaměstnance frýdeckého-místeckého magistrátu. Dosud je úřad rozesetý ve Frýdku i Místku, což často mate lidi, kteří si potřebují vyřídit své záležitosti. Zastupitelé nově schválili koupi objektu v Radniční ulici s číslem popisným 13, která je na dohled od hlavní budovy frýdeckého magistrátu.

Magistrát ve Frýdku-Místku. | Foto: Deník / Lukáš Morys

Město chce dlouhodobě směřovat činnost magistrátu do jedné lokality ve Frýdku. Nezřídka totiž klienti musejí pendlovat mezi frýdeckými a místeckými pracovišti. V Místku jsou úředníci v ulici Politických obětí v přístavbě okresního úřadu, kde je město ve výpůjčce do roku 2021. „Dále pak na základě letošního faktického rozdělení budovy jsme v nájmu v ulici Palackého 115, to znamená v budově starého okresního úřadu,“ podotkl při středečním jednání zastupitelů tajemník magistrátu Petr Menšík.