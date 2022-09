„Dobrodruh, kterého nezastaví jen tak nějaká omezení,“ konstatoval Martin Stiller z chaty na Prašivé k dvaačtyřicetiletému kamarádovi odkázaném už více než deset let na invalidní vozík… a v poslední době i lůžko v pečovatelském Domově sv. Josefa ve vesnici Žireč nedaleko od Dvora Králové.

Honzovi totiž zjistili progresivní formu roztroušené sklerózy, ovšem cestovatel se nemínil vzdát svých aktivit. Před ukrajinskou anabází absolvoval s přáteli i tehdy devítiletým synem Jendou pěší pouť do Santiago de Compostela (640 kilometrů). S prosbou o zpomalení průběhu nemoci a jako příklad pro ostatní.

„Prašivá byla jeho spojkou s naším regionem. Sjela se k nám celá parádní parta dvanácti lidí, co Honzu doprovodili na Ukrajinu, kam chtěl hlavně do Černobylu,“ pokračoval Stiller s tím, že on sám dal k dispozici pro expedici auto. Kromě toho, že šoféroval, Honzu též s ostatními na výpravě vlastnoručně tahal.

„Vzpomínám na to s láskou a stýská se mi. Když jsem viděl ruské tanky, na místech, kde jsem byl jako turista, bolelo mne u srdce. A už se na zprávy raději nedívám. Co se týče Putina, byl bych velice vulgární,“ řekl handicapovaný dobrodruh, kterého nemoc omezila natolik, že i telefon musí ovládat jen hlasem.

Vloni v září si Ukrajinu ovšem užil: Černobylská zóna, Pripjať, ale také metropole Kyjev či pokus o zdolání nejvyšší hory země Hoverly. Až na vrchol do nadmořské výšky 2061 metrů se v extrémním terénu jeho tým nebyl schopen s vozíčkem dostat. Museli skončit v 1650 m. n. m., přibližně ve dvou třetinách výstupu.

„Ale i tak byla expedice úspěšná, veselá a adrenalinová. Nevěříte? Zajděte na přednášku,“ zval Honza, jenž má v plánu se do Beskyd na „základnu“ výpravy první říjnový víkend vypravit. Kromě besedy s názvem „Černobyl na kolečkách“ na chatě Prašivá – v sobotu 1. 10. od 18 hodin – ho tady vezmou na výlet.

„Dorazí nejméně polovička loňské černobylské expedice, v níž byl od vás z regionu mimo Martina z Prašivé ještě Kuba z Opavy. Teď je nereálné se na Ukrajinu vrátit, tak chceme alespoň nostalgicky zavzpomínat a ukázat našim lidem, jaké to tam bylo před válkou,“ uzavřel Honzův nejlepší kamarád Petr Hirsch.