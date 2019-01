Nové semafory už brzy budou řídit provoz na vytížené silnici I/56 na Letné v Místku. Město je nechalo nainstalovat na křižovatce Frýdlantské a Čelakovského ulice.

Zejména řidiči, kteří vyjíždějí z místní komunikace doleva na hlavní Frýdlantskou ulici, totiž mají hlavně v dopravní špičce problémy s odbočením. Mnozí motoristé navíc v úseku, který je součástí hlavního tahu z Ostravy přes Frýdek-Místek do Beskyd, nedodržují povolenou padesátikilometrovou rychlost. I proto tudy často jezdí policejní hlídky.

Celkové náklady na vybudování dynamicky řízené křižovatky, která bude „komunikovat“ se stávajícím dispečinkem, přesáhly tři miliony korun. Na základě indukčních smyček ve vozovce se automaticky upraví časové intervaly, což má přispět k zamezení tvorby kolon v jednotlivých směrech, a to zejména v době dopravní špičky. Nově na hlavní silnici u semaforů přibyl také přechod pro chodce.

Město, které se do vybudování semaforů pustilo po několikaletých přípravách, počítá s tím, že od prosince po vydání nových jízdních řádů se v lokalitě budou otáčet autobusy MHD. Nyní tam kvůli problémovému výjezdu odmítají řidiči zajíždět, a proto se otáčejí nebo odstavují autobusy na Riviéře, tedy blíže do centra Místku. „Počet vozidel, která budou muset využívat plochu před Janáčkovým parkem, by se měl výrazně snížit,“ uvedla už dříve mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.