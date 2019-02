Třinec–Nebory – Výstava ovoce, zeleniny a květin v Neborech lidi láká za každého počasí. Středisko zahrádkářů bylo neustále plné i o tomto víkendu. Přišli nejen místní, ale také zahrádkáři z celého regionu.

„Super. Každý rok to tu je krásné," chválila výstavu Kristína Matlochová, členka zahrádkářské organizace z Vendryně, která dorazila se svým kolegou Jiřím Mitrengou. Prozradili, že Vendryňstí své výpěstky představí od 20. září, a tak se chtěli trochu inspirovat. „V Neborech mají super nápady, každý rok vymyslí něco jiného. Teď se musíme koukat, co tam dáme my, i když ve Vendryni na to nemáme takové prostory," pravila Kristína Matlochová.

Další výprava dorazila z Lučiny. „Úžasné, ty nápady jsou úplně stoprocentní. My tady chodíme pravidelně, moc se nám tu líbí," shrnula Eva Feberová. Předseda zahrádkářů v Lučině Zdeněk Fabík přijel i s manželkou. „Je to o lidech. Taky děláme výstavy, taky se snažíme, ale je nás na to méně. Ze strany občanů Lučiny je zkrátka menší zájem," konstatoval Zdeněk Fabík.

Výstavu si nenechal ujít 81letý neborovský zahrádkář Emil Samiec. Do řeči se dal třeba s Janem Mamicou ze sousedních Oldřichovic. „Probírali jsme rajčata i jablíčka," pravil Emil Samiec s tím, že právě na rajčata byl letos velice příznivý rok. „Naopak na ovoce byl velice mizerný," dodal Emil Samiec.

K úspěchu výstav v Neborech přispívají dva místní aranžéři, bratři Josef a Jan Polákovi. Letos postavili do střediska žebřiňák s květinovou výzdobou.

„Ten nápad přijde vždy v poslední chvíli. Ležíte v posteli – a najednou to máte v hlavě," smál se v sobotu Jan Polák. „Tak děláme všechny výstavy. Nikdy to není tak, že bychom to plánovali celý rok." Jeho bratr Josef připomněl, s čím už se lidé v minulosti na výstavách setkali: byl zde vodní i větrný mlýn, lidé obdivovali i starou chajdu, čajovnu, rumpál, studnu.

„Samozřejmě se to dělá pro veřejnost. O pro mladé, aby je to přitáhlo," pravil. „Já tu nejsem od počátku, ale dělám to minimálně deset let. Aranžéra tady kdysi dělal otec, my jsme po něm převzali," připomněl Josef Polák.

Předseda zahrádkářské organizace v Neborech Břetislav Sedláček byl rád, že během víkendu příliš nepršelo. „Myslím si, že návštěvnost i počasí jsou podle očekávání. Hlavně nás těší, že lidé si na výstavy zvykli, berou to jako tradici a předpříchod zimy," pravil.

Spokojen byl i místopředseda Vladislav Kajfosz. „Hlavně jsme chtěli lidem ukázat, co všechno lze u nás vypěstovat a že se to nemusí kupovat v supermarketech. Nejsme sice na Hané, ale i u nás lze v podhorských podmínkách vypěstovat broskve, hroznové víno a meruňky," poznamenal.