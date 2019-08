Od sobotního rána až do čtvrtka 29. srpna nastane výluka na trati mezi Frýdkem-Místkem a Frýdlantem nad Ostravicí. Lidé budou muset přesednout na autobusy, spoje můžou nabrat zpoždění pět až patnáct minut.

Omezení se dotkne i motoristů, kvůli stavebním pracím bude po celou dobu výluky uzavřen železniční přejezd na místní komunikaci v ulici Na Poříčí nedaleko úřadu práce, a to vždy od 7 do 18 hodin. Uzavírka se dotkne také železničního nadjezdu v ulicích Na soutoku a Plavební, řidiči tak budou muset využívat objízdné trasy.

Výluka bude od soboty i na trati mezi Frýdkem-Místkem a Hnojníkem, trvat by měla do sobotního večera. I tam budou cestující přesedat do náhradních autobusů.