Za příběhem vzniku této netradiční deskové hry je Markův úraz z jara 2020. A protože nemohl skákat, když několik týdnů trávil doma s nohou v sádře, bylo únikem z reality občasné hraní deskových her s přáteli.

„Napadlo mě, že když si nemůžu skočit, zahraji si nějakou deskovou hru na toto téma. Po prohledání internetu jsem zjistil, že žádná „deskovka“ o skocích na lyžích není k mání. Takto se zrodila myšlenka, vytvořit svoji vlastní hru a věnovat ji všem fanouškům bílého sportu,“ vypráví Marek Klus.

První projekt nevyšel

Nejprve s kamarádem vytvořili velký projekt, deskovou hru Ski Jumping, který měl i 3D funkční můstek s plastovými figurky. Pomocí croudfundingu měli v plánu získat peníze na vydáni hry, ale marketingově to nezvládli a projekt jim nevyšel.

„Kamarád z projektu odešel. Já se ale nevzdal a rozhodl jsem vytvořit jednodušší projekt, který budu schopen sám zafinancovat, a který hlavně osloví i větší okruh hráčů, když hra bude jednodušší, rychlejší, akčnější a něco nového i naučí,“ vysvětluje Klus. A tak vznikla hra JUMP.

Stejně jako v případě první hry Ski Jumping, chtěl její autor, aby ji nejprve otestovali samotní skokané. Proto oslovil svého sportovního hrdinu ze školních let Jardu Sakalu, který byl prý hrou doslova nadšen. Kromě něj oslovil Klus také polské skokany a jedno nedělní dopoledne si "zaskákali" s aktuálním členem A týmu Pawłem Wąskiem.

Hru hraje i trenér polské skokanské reprezentace

„Říkal, že je to skvělá hra s jednoduchými pravidly a konečně se nebude nudit na svých cestách po závodech. Další polský reprezentant Andrzej Stękała mi nadšeně chválil hru se slovy: včera jsem si "skočil" svůj osobák 238 metrů,“ vypráví nadšený sportovec, který hru věnoval také největším hvězdám skoků na lyžích Piotru Żyłowi , Kamilu Stochowi nebo Dawidu Kubackému.

„Také oni byli ze hry nadšeni. S Kamilem jsme uvažovali, že by se hra mohla prodávat v Zakopaném v jeho galerii Kamiland. Hru ocenil i bývalý rakouský skokan a současný trenér polské reprezentace Thomas Turnbichler. Byl doslova nadšen a sám se nabídl, že mi pomůže zpropagovat hru na sociálních sítích,“ říká Marek Klus.

Setkání a podpis od Małysze

Před pár dny oslovil také legendu Adama Małysze s ním se potkal v Těšíně. „Dal jsem mu pár her, on se s hrou vyfotil a slíbil mi sdílení na svých sociálních sítích. Pár her mi také podepsal,“ neskrývá Marek Klus radost.

Hra je zatím k dostání na Markově e-shopu mmboardgames.net. Její autor však už také oslovil vydavatele a prodejce deskových her a zájem projevila jeden z největších vydavatelů her v ČR a na Slovensku, společnost Albi. „Už jsem udělal radost několika fanouškům, kteří si hru objednali. Objednávky šly už i dále do zahraničí jako třeba Finsko, Norsko, Litva nebo třeba Rumunsko,“ dodává Marek Klus.