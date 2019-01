Moravskoslezský kraj - Už tento pátek vyprší společnosti RPG Real Estate pětiletá lhůta, během které musela dodržovat státem dané podmínky při správě svěřeného majetku. Větší volnost však údajně zneužít nehodlá. Mnozí lidé tomu však nevěří.

Ilustrační foto | Foto: Nikola Klimšová

Pro nájemníky bytů RPG je 1. květen 2009 magické datum, ke kterému vzhlížejí, kterého se zároveň trochu obávají. Vlastníkovi rozsáhlého bytového fondu po těžební firmě OKD pětiletá lhůta, během které měl smlouvou se státem takzvaně svázané ruce. Musel dodržovat stanovené podmínky. „Co s námi bude po 1. květnu?“ ptají se proto nyní s nejistým tónem v hlase někteří lidé žijící ve zhruba čtyřiačtyřiceti tisících bytech v celém Moravskoslezském kraji. „Změní se přístup k nám? Bude hůř?“

Šéf RPG RE Tony Aksich se k těmto otázkám plným obav staví jasně. „Nic se nezmění,“ konstatuje a dále dodává: „To, že by se zhoršilo bydlení našich nájemníků po 1. květnu, nebo že bychom chtěli fond prodat někomu jinému, jsou mýty, které se nezakládají na pravdě.“

Podle Petra Handla, mluvčího společnosti RPG RE, hodlá správce bytů pokračovat v rozsáhlých investicích do jejich obnovy a v poskytování nájemního bydlení. Zároveň chce také důrazněji vymáhat pohledávky od dlouhodobých neplatičů či přísněji komunikovat s těmi, již narušují sousedské vztahy a ničí majetek.

„Nebudeme nikoho vyhazovat na ulici, jak někdo hlásá. Vždyť naším zájmem logicky je mít byty plné, a to samozřejmě spokojených nájemníků,“ doplňuje ještě Petr Handl.

Předseda sdružení BytyOKD Roman Macháček ale optimismem tolik nehýří. Nic lepšího podle něj nájemníky nečeká, žádné pozitivní změny od RPG neočekává. „Datum 1. května má dopad na dvě věci. Za prvé už vlastník nebude muset investovat do oprav vše, co na nájmech vybere. Po pátku bude moci vyvádět zisk ven,“ míní předseda sdružení.

Druhá sporná věc je podle něj zachování předkupního práva na byty pro nájemníky. „Jejich ochrana by měla být i po tomto datu. To ale řekne smlouva, která nyní bude zveřejněna. Měli bychom ji z ministerstva financí dostat v horizontu několika dní a budeme ji analyzovat,“ doplňuje Macháček.

Závěrem doplňuje, že sdružení bude i nadále podnikat kroky k tomu, aby lidé byty získali za zvýhodněných podmínek do osobního vlastnictví.



RPG se těší na audit ministerstva



„Dali jsme ministerstvu financí souhlas k odtajnění smlouvy o koupi akcií. Zároveň očekáváme audit z jeho strany. Musím říct, že už se na něj docela těšíme. Myslím, že dosvědčí, že jsme všechny stanovené podmínky dodržovali.“ Petr Skrla, výkonný ředitel RPG Real Estate



K čemu se zavázali při koupi akcií OKD aneb Podmínky platné do 1. května 2009



/…/ Kupující zajistí, že společnost po trvání doby omezení bude spravovat a udržovat bytový fond ve vlastnictví společnosti, že veškeré výnosy z bytového hospodářství budou použity na úhradu výdajů spojených s bytovým hospodářstvím, nepřevede bytové domy, případně bytové jednotky na třetí osobu, s výjimkou nejvýše 5 % z celkového počtu bytů v souvislosti s běžným hospodařením, nebo s výjimkou případného prodeje bytových jednotek dosavadním nájemcům, a to za kupní cenu, která byla použita při ocenění neprodukční části majetku OKD; současně tato cena bude přiměřená a obvyklá ve srovnání s kupní cenou obdobných bytů převáděných v daném místě a čase z vlastnictví státu, krajů a obcí do vlastnictví dosavadních nájemců. /…/