Před dvěma lety vedení města přistoupilo k tomuto kroku v souvislosti s koronavirem, loni pak kvůli značně vysoké inflaci. V letošním roce by bylo navýšení až čtyřikrát vyšší než loni, což by se výrazně projevilo na nájmu.

„Dělalo by to mezi 5 a 8 korunami u nájemného za metr čtvereční u podlahové plochy v bytech, domech zvláštního určení. A dokonce 6 až 13 korun za jeden metr čtvereční v běžných nebo v ostatních bytech. A vzhledem k rozměrům nebo podlahové ploše bytů by to znamenalo zvýšení nájemného o několik stovek korun. A takové zvýšení se nám zrovna v této době zdálo příliš vysoké, proto jsme rozhodli, že u těch městských bytů tu inflační doložku nebudeme uplatňovat,“ uvedl náměstek primátora pro majetkoprávní vztahy a majetkové účasti města Radovan Hořínek (ANO 2011).

Jde o nájmy bytů ve vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku, včetně bytů v domech zvláštního určení, a to za období od 1. března 2023 do 29. února 2024.