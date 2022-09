Ten je uzavřen od osmi hodin večer první neděli v září a zjevně se zde pracuje vevnitř i venku. Kamiony odvážejí staré vybavení, malíři a natěrači se činí na fasádě.

Ve Frýdku-Místku vznikne zelené parkoviště, nově pojme čtyřicet aut

Místní se bez tohoto obchodu budou muset obejít až do listopadu a snad nejblíže to je do Lidlu u Bílého potoku či Billy, která už je ale za řekou ve Frýdě.

„To je v p…li,“ hodnotí situaci po svém obyvatel sídliště u místeckého supermarketu uzavřeného podle oznámení na neurčitou dobu. Alespoň tady mají v provozu uzeniny, trafiku a pekařství.

U posledního jmenovaného pultu prodavačka konstatuje, že na nadávky naštvaných klientů si už všichni zvykli. I od Penny Marketu to mají nejblíže k Bille, případně na náměstí do Alberta.