Region − Zatímco v celé ČR vyjíždí na nákupy do ciziny třicet procent obyvatel, tak v Moravskoslezském kraji se jedná o pětačtyřicet procent lidí. Desetina obyvatel našeho kraje v cizině nakupuje pravidelně. Vyplývá to z výzkumu GE Money Bank.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petra Pášová

Lidé ze severovýchodu republiky upřednostňují nákupy v Polsku, případně na Slovensku. „Důvodem pro nákupy v zahraničí jsou především příznivější ceny. Uvedlo to 77 procent dotázaných lidí z Moravskoslezského kraje.

Dalších 35 procent řeklo, že je lákají slevy, které jsou tam vyšší než v ČR,“ vysvětlila Jarmila Kowolowská, manažerka kreditních karet GE Money Bank, a doplnila, že do Polska a na Slovensko jezdí obyvatelé našeho kraje většinou cíleně.

Při nákupech v cizině zákazníci z ČR stále častěji využívají kreditní karty.

Nejčastěji míří obyvatelé Moravskoslezského kraje do Polska (87 procent), v menší míře pak také na Slovensko (29 procent). Ve srovnání s ostatními kraji nakupuje méně obyvatel Moravskoslezského kraje v Německu − jde o pouhých 17 procent. Do Německa jezdí nejčastěji lidé z Ústeckého kraje (99 procent). Oblíbené je ale i u obyvatel vzdálenějších regionů, například u Pražanů (81 procent).

Lidé z Moravskoslezského kraje pak jezdí na nákupy také do Rakouska (15 procent) a Velké Británie (13 procent). Obyvatelé Moravskoslezského kraje obvykle jezdí nakupovat do míst vzdálených maximálně sto kilometrů od svého bydliště. Za své nákupy obyvatelé pak obvykle zaplatí do pěti tisíc ročně (možnost do 4999 korun zvolilo 33 procent dotázaných). Nejčastěji nakupují potraviny (42 procent), pak následuje oblečení (33 procent) a teprve poté drogerie (27 procent).

Cílem nákupů jsou především trhy, ať už vánoční, velikonoční či jiné (79 procent dotázaných). Pak následují supermarkety a hypermarkety (60 procent respondentů).