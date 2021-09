Náhodně nalezený poklad obsahoval pražské groše Karla IV. a Václava IV. Ty budou po jejich ošetření a prozkoumání k vidění v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku. Poctivému nálezci ze zákona náleží odměna a její vyplacení schválili na svém zasedání ve čtvrtek 16. září zastupitelé Moravskoslezského kraje.

„Mince zakopané v hliněné nádobě na Vítkovsku mají odhadem hodnotu jeden a půl milionu korun. Je to určitě vzácný nález, který má hlavně kulturně historickou hodnotu a je zajímavý i svým složením. Předpokládá se, že tento majetek jeho majitel uschoval poblíž obchodní stezky někdy před vypuknutím husitských válek. Chtěl tak uchránit na tu dobu opravdu velké bohatství. Zakopal mince vydané v šedesátiletém časovém rozmezí, což nasvědčuje tomu, že mince nastřádaly dvě nebo dokonce tři generace,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo a dodal, že je tento poklad nalezený v červnu 2016 na Vítkovsku zatím největším nálezem mincí v našem kraji.

Nalezené mince.Zdroj: MSK

„Po šesti stech letech pod zemí se mince dočkaly náležitého zájmu. Bezprostředně po nálezu byly odvezeny do lokálně nejbližšího muzea v Opavě, následně do Frýdku-Místku do Muzea Beskyd zřizovaného Moravskoslezským krajem. Následoval proces čištění mincí, který si vyžádal zhruba dva roky. Pak mince putovaly do Prahy do Národního muzea k odbornému ohodnocení a dalšímu prozkoumání. Mince pak budou převezeny zpátky k nám a vystaveny nejpozději v roce 2024, kdy bude Muzeum Beskyd slavit 100 let od svého vzniku,“ prozradil náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo.

Správný postup při nálezu určuje zákon o památkové péči.

"Nálezce by měl při objevení každého nálezu, především z podzemí, neprodleně oznámit nejbližšímu muzeu, aby jeho pracovníci „poklad“ odborně vyzvedli a ošetřili. Historické nálezy ze zákona patří kraji, na jehož území byly nalezeny. Zákon také nálezci připisuje finanční odměnu až do výše 10 procent z odborného znaleckého posudku, který určí kulturně-historickou hodnotu nálezu. Tržní hodnota nálezu pak bývá výrazně nižší," dodala mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.

„Poctivému nálezci, který na nalezené mince včas upozornil archeology ze Slezského zemského muzea v Opavě, děkuji. Objevil a odevzdal obrovské bohatství, což jsme ocenili vyšší odměnou, než kterou nám udává zákon. Stanovený desetiprocentní podíl jsme navýšili až na odborně odhadovanou tržní cenu nálezu, což je 489 tisíc korun českých. Tyto takzvané poklady jsou pro nás nesmírně důležité kvůli možnosti poznání kulturních, hospodářských, ale i sociálních dějin našeho kraje,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo.