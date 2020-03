„Dnes bychom měli obdržet prvních několik tisíc kusů nanotextilních roušek, které mají účinnost jako respirátor FFP2. V dalších hodinách a dnech je budeme nejprve distribuovat nemocnici, doktorům, sestrám, do lékáren, jednotkám IZS a dalším složkám, které se nyní starají o naše zdraví a bezpečnost," uvedla Jana Matějíková, mluvčí magistrátu.

Roušky jsou objednány pro všechny občany Frýdku-Místku a budou postupně roznášeny do poštovních schránek. Nejprve začnou zaměstnanci magistrátu roznášet roušky do schránky všem seniorům a až je roznesou, nalezne je ve své poštovní schránce postupně každý. Do každé schránky lidé obdrží tolik kusů roušek, kolik jich v daném bytě nebo domě podle evidence obyvatel bydlí.

Spolu s rouškami lidé dostanou do schránky leták s radami a užitečnými informacemi, které se v dnešní době mohou hodit včetně návodu na dezinfekci roušky.

Je to speciální rouška z nanotextilie, která se nesmí prát. Její dezinfekce se provádí buď žehlením bez použití páry nebo v horkovzdušné troubě anebo dezinfekčním prostředkem. Pokud ji lidé vyperou může dojít k poškození nanotextilie a ze speciální roušky bude již jen obyčejná rouška.

"Protože budeme tyto roušky distribuovat do vašich poštovních schránek, chtěl bych vás požádat, ať si pravidelně kontrolujete dopisní schránku, aby se nestalo, že bude plná a nic už se do ní nevejde, a hlavně, ať na ní máte vaše příjmení. Ulehčí to identifikaci, kolik roušek vám máme dát do schránky," doplnil Michal Pobucký, primátor.

Roušky se začnou roznášet postupně, nejde vše stihnout v jeden den. „Pokud vše půjde dobře, začneme ve středu a každý den rozneseme, co bude ušito. Aktuální stav se budu snažit pravidelně zveřejňovat," zakončil primátor.