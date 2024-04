S tím, co udělal, se Karel M. záhy svěřil kamarádovi (42 let). Současně ho požádal, aby mu pomohl s odklizením těla a zahlazením stop. Zavražděného společně naložili na stavební kolečka a převezli k odpadní jímce vzdálené několik desítek metrů. Mrtvolu do ní vhodili a otvor překryli víkem. Bezmála dva měsíce se zdálo, že hrůzný čin nebude odhalen. Začátkem roku 2023, konkrétně 4. ledna, však policisté tělo našli. Šli najisto. Komplic pomáhající s převozem těla již nedokázal děsivé tajemství držet v sobě a svěřil se bratrovi. Ten se posilnil alkoholem obrátil se na ochránce zákona.

Brigáda

Všichni aktéři přebývali v areálu firmy ve Sviadnově na Frýdecko-Místecku, kde brigádně pracovali. Spali v maringotce a unimobuňce. Večery trávili popíjením alkoholu. Stejně tomu bylo i osudného 9. listopadu 2022. „Šlo o iracionální hádku pod vlivem alkoholu,“ uvedl státní zástupce Vít Legerský.

Bez lítosti

Vrah i jeho kumpán se u soudu k činu přiznali a prohlásili vinu. „Já jsem v klidu, ale když jsem napitý a někdo mě rozčílí, jsem agresivní,“ uvedl Karel M. s tím, že oběť všem nadávala a vyhrožovala. „Vyrypoval. Vyhrožoval mi zabitím,“ dodal.

Jak při výslechu na policii prohlásil, svého činu nelituje. S ledovým klidem popsal i způsob, jak se zbavili těla. „Chytili jsme ho za ruce, naklonili ho hlavou napřed a vhodili do žumpy,“ prohlásil. Lítost projevil až u čtvrtečního hlavního líčení, kdy uvedl: „Je mi to líto.“

Již jednou vraždil

Karlu M. hrozilo 15 až 20 let. Státní zástupce pro něj v rámci přednesu obžaloby požadoval 18 a půl roku, po prohlášení viny provedl korekce na 17 let.

Kumpán, který pomáhal s odklizením těla, se zodpovídal z trestného činu nadržování. Na něj se vztahovala sazba do čtyř let. „Je to tragické, neměl jsem se do toho míchat. Měl jsem ale strach, že bych dopadl stejně. Je mi to líto. Lituji toho, co se stalo“ řekl obžalovaný, u kterého Legerský navrhoval podmíněný trest.

Karel M. má za sebou patnáct odsouzení. V roce 1984 byl odsouzen ke čtrnácti rokům za vraždu a pokus o vraždu. Tehdy zabil družku a napadl dalšího člověka. Na svém kontě má i další násilné činy, mimo jiné útok na veřejného činitele.

Zvýšená trestní sazba

Právě trestní minulost sehrála významnou roli při ukládání trestu. Jak uvedla předsedkyně senátu, s ohledem na předchozí vraždu lze u obžalovaného uplatnit mimořádné zvýšení trestní sazby, a to od 15 do 26,5 roku. Soud mu nakonec uložil dvacet let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Před přísnějším verdiktem ho zachránilo prohlášení viny. Sestře zemřelého musí zaplatit přes 600 tisíc korun. Kde ale finance vezme, není jasné. Podle soudkyně Karel M. prokázal bezcitnost a lhostejnost.

Muž, který pomáhal s hozením mrtvoly do jímky, vyvázl s podmíněným trestem ve výši dva půl roku, který byl odložen na zkušební čtyřletou dobu.

Rozsudek není pravomocný. Karel M. si ponechal lhůtu, ostatní verdikt přijali.