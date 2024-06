Jaké problémy přinesl přesun festivalu FM City do nového areálu bývalé Lembergerovy továrny? Proč museli návštěvníci festivalu čekat ve frontách na občerstvení a toalety více než hodinu? Jaké kroky podnikli organizátoři festivalu, aby zlepšili situaci druhý den?

Přidáme-li k tomu úmorné vedro bez osvěžovačů a kropení, jsou rozporuplné pocity z prvního dne festivalu i u těch nejvěrnějších návštěvníků na místě. Jeden z organizátoru festivalu Mirai Navrátil poprosil návštěvníky o shovívavost a přirovnal problémy k porodním bolestem. Budou ale na ně brát návštěvníci ohled?

Předimenzovaný počet prodaných lístku a k tomu naopak podceněný počet stánků s občerstvením a pitím, stejně jako toalet a počet bankomatů zrovna nenahrávaly první den k velké spokojenosti zákazníků. Festival v centru Frýdku-Místku si již stihl vybudovat dobré jméno a právě jeho pověst přilákala pravidelné milovníky hudby i letos. Oproti minulým ročníkům se ale z domáckého festivalu stala akce co do počtu návštěvníků jednou z největších v republice. „Frýdek-Místek nikdy ve své historii nezažil tak velkou akci, aby hostil 20 tisíc lidí,“ zaznělo od organizátorů. A to je možná právě celý kámen úrazu.

Pořadatelé zřejmě podcenili možnosti areálu. A také počty jednotlivých stánků s jídlem a občerstvením. Na to se v pátek čekalo ve frontách mnohdy i více než hodinu. Navíc po vystání ukrutné fronty občas lidé dostali teplé pivo nebo teplou lahev s pitím, protože vypadávala elektřina a mrazáky tak nejely jak měly.

Posílení gastra a menší fronty

V sobotu už byla situace o poznání lepší. Organizátoři navýšili počet stánků a zvedli i množství lidí v obsluze. Problémy s výpadky elektřiny také ustaly. Druhý den festivalu už lidé čekali ve frontách „jen" okolo půl hodiny. Zhruba stejnou dobu si pak postáli ve frontě na toalety. Jejich počet stále není vzhledem k davům návštěvníků dostačující. Pochvala ale patří organizátorům za to, že oproti minulým ročníkům vyměnili klasické Toi Toi budky za keramické WC. Díky nim to v prostředí toalet už nečpí typickou „vůní“ suchých záchodů. Hlavně dámy tento krok vpřed ocenily.

Bohužel stejně jako v pátek bylo v areálu možné platit pouze hotovostí. A bankomaty zůstaly na místě pouze dva. Lidé ale byli včerejší situací, kdy se u bankomatů tvořily nekonečné fronty, vycvičeni a v sobotu už se daly vybrat peníze cca do 15 minut. „Já nechápu, proč nejde platit kartou, nebo proč neudělali ty elektronické náramky s on-line peněženkou, kterou si dobíjíte. A hlavně jsme tedy nepočítali s tím, že v roce 2024 si musíme brát s sebou fyzické peníze. Navíc, když o tom dopředu pořadatelé neinformovali. Mělo by to být velkým písmem napsáno na vstupenkách a i tady na stáncích. A ne, že vystojíte šílenou frontu a dozvíte se, že kartou nezaplatíte, tak si jdete vystát další řadu k bankomatu,“ rozohnily se návštěvnice.

Další lidé nelibě nesli fakt, že krátce před sobotní 21. hodinou došla pivní desítka.

Druhý den organizátoři reagovali na tropická vedra

Na pořadatele se neusmálo štěstí v podobě počasí. Tropická vedra nejsou pro pořádání akcí všeobecně přívětivá. V pátek se lidé snažili ochladit, kde se jen dalo. Například i u řeky, kam mohli dojít, když odešli branami areálu. I v sobotu na trávníku u řeky piknikovali znavení návštěvníci.

Oproti prvnímu dni se ale organizátoři poučili a již reflektovali všudypřítomné vyčerpávající horko. „Dovezli jsme do areálu 2 stanice pitné vody, kde si můžete nabrat vody, kolik jen potřebujete. Kropíme areál, aby se během dnešního dne tolik neprášilo. A nezapomeňte, že za VIP zónou najdete vodní bránu, kde se můžete trošku ochladit,“ informovali pořadatelé na sociálních sítích. Jejich kroky vyprahlí návštěvníci ocenili a vzpomenuli na nedávný Sweetsen Fest, který proběhl taktéž ve Frýdku-Místku, kde byla na festivalu, jenž je zdarma, přistavena cisterna s pitnou vodou.

Od některých lidí pak zaznívaly negativní narážky na málo míst pro odpočinek. „Chápu, že tady nemůže být tolik zastřešených stanů, ale nějaká lehátka nebo fat boye by se hodily. Klidně méně rozeseté v různých zónách. Kvůli povrchu, který zde je, se nedá roztáhnout nikde ani deka nebo jen usednout na prašnou zem,” vyjmenovává možnosti pro zlepšení jeden mladík.

S omezenými možnostmi ukrytí se pod střechou i místy na sednutí rovněž každoročně bojuje konkurenční festival Hrady.cz, který se pořádá po celé republice a v regionu jej hostí Hradec nad Moravicí. Na ten si ale díky travnatému povrchu lidé často vozí piknikové deky a nemožnost posezení kompenzují takto.

Je nízká cena tou správnou cestou?