Ostrava - Do substitučního programu mohou být zařazeni lidé, kteří kvůli práci nebo péči o dítě nemohou absolvovat dlouhodobý léčebný program.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Narkomané nejen z Ostravska mají další možnost, jak se zbavit své závislosti. Ostravská společnost Renarkon, pomáhající těmto lidem, rozšířila spektrum svých služeb o substituční program. Ten je určen zejména osobám závislým na opiátech, které ze závažného důvodu nemohou nastoupit do dlouhodobého léčebného programu, ale jsou schopny docházet na pravidelnou ambulantní léčbu.

„Takoví lidé jsou pracovníky ostravského kontaktního centra společnosti Renarkon objednáni k individuální konzultaci s lékařem – psychiatrem. Ten na místě provede diagnostický pohovor a teprve na jeho základě případného klienta zařadí do substituční léčby. Tomu, kdo má navíc ještě problém jiného psychického rázu, jsou v Renarkonu schopni pomoci díky spolupráci s psychiatrickou ambulancí,“ uvedl zástupce ředitele Renarkonu David Kondělka.

Do substitučního programu bylo zatím zařazeno pětadvacet osob. „Z větší poloviny se jedná o lidi, kteří pracují, mají v péči malé dítě nebo z jiného závažného důvodu nemohou nastoupit do léčebného programu. Pokud přijde klient, který nepracuje, případně nemá jiný opravdu vážný důvod, který by mu bránil v podstoupení léčby, navrhujeme mu jiný způsob řešení jeho situace,“ vysvětlil psychiatr Tomáš Javůrek, který patří mezi jednoho ze dvou lékařů vyšetřujících v Ostravském kontaktním centru klienty se zájmem o program.

„Velkou výhodou substitučních látek a substituční léčby obecně je jejich cena. Ta je několikanásobně nižší než cena drog na ulici, a umožňuje tak klientům vystoupit z bludného kruhu hledání finančních prostředků na koupi drogy. Lépe tak najdou cestu ven ze života na drogové scéně a zapojí se zpět do běžného života,“ řekla vedoucí kontaktního centra Jaroslava Gembalová.

Klientům je předepisován preparát Suboxone, který si aplikují v předem jasně daných dávkách. „Jde o látku, která nahrazuje původní drogu, je čistší a z hlediska dlouhodobého užívání je možné postupně snižovat dávku,“ řekl Javůrek s tím, že Suboxone je méně zneužitelný než jiné podobné látky. „Jeho chemické složení totiž neumožňuje aplikaci nitrožilně, ani šňupáním,“ uzavřel Javůrek.