„Před třemi lety se podařilo v rámci dotací z přeshraniční spolupráce získat finanční prostředky na opravu kaple, a tak se postupně stáváme svědky jejího znovuobnovení. Doposud došlo k technicko-stavebním úpravám včetně izolace, statiky, nových podlah či elektroinstalace,“ líčila Helena Pešatová, starostka Frýdlantu nad Ostravicí.

„Když se uvnitř dobře rozhlédnete, může vám připomínat Baziliku svatého Pavla za hradbami v Římě,“ uváděl Jiří Hořínek, ředitel Střediska sociálních služeb ve Frýdlantu nad Ostravicí, jakou vzácnost tady mají. Zařízení pro seniory totiž vzniklo z klášterní školy pro dcery arcibiskupských úředníků, kterou v sedmdesátých letech devatenáctého století nechal postavit kardinál Bedřich z Fürstenberka, a spravovaly ji řádové sestry boromejky. Pamětníci přidali, že areál v dnešní ulici Padlých hrdinů sloužil i za lazaret či jako gymnázium.

„Poslední sestry z kláštera odešly v roce 1971 a tehdy začalo v životě kaple neblahé období. Bylo z ní skladiště a dovnitř zavedli kouřovod, což poničilo původně modré hvězdné nebe na stropě. Naštěstí se ovšem nepodařilo dotáhnout zkázu do konce rozdělením na dvoupatrovou jídelnu. Příběh záchrany začal záhy po pádu komunismu a velký vliv na něj měly i farnice kolem Anny Kubátové, které v ústavu pracovaly jako zdravotní sestry. V únoru 1990 už zde měl první bohoslužbu olomoucký arcibiskup František Vaňák,“ upřesnil další zajímavosti Ondřel Elbel z ostravsko-opavského biskupství s tím, že se dokonce povedlo vypátrat původní vzácný oltář, do něhož nechal kardinál Fürstenberk vkládat drahokamy a šperky, které zdědil po rodičích. Věřící ho měli za ztracený, avšak byl objeven ve farním kostele ve Slatině–Bílovci a vrácen do Frýdlantu nad Ostravicí.

Na další fáze rekonstrukce kaple v městském domově seniorů – mj. zrestaurování výmalby, opravy trámového záklopového stropu nebo vitrážních oken – uspořádala radnice sbírku. Veřejnost tak dostala možnost přispět do čtyř pokladniček, z nichž jednu umístili přímo dovnitř sakrální stavby (další jsou na úřadě, v kulturním centru a sportovně-relaxačním centru Kotelna).