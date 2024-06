/VIDEO, FOTOGALERIE/ Většinu svého života strávil ve vězení Ladislav G. (69 let) z Ostravska. Nyní mu hrozí, že za mřížemi i zemře. V rejstříku trestů má 14 záznamů za nejrůznější zločiny. Mimo jiné za znásilnění, ublížení na zdraví a pokus o vraždu.

Muži hrozí výjimečný trest, Krajský soud v Ostravě. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Za mřížemi strávil bezmála 40 let. Naposledy se na svobodu vrátil v roce 2022 po odpykání téměř desetiletého trestu za násilný čin.

Výjimečný trest?

Ve čtvrtek stanul před trestním senátem Krajského soudu v Ostravě. Státní zástupce jej žaluje za pokus o vraždu. K činu mělo dojít vloni na podzim ve Frýdku-Místku, kde po hádce v opilosti pobodal svého kamaráda (35 let). Podezříval ho, že navázal intimní vztah s jeho přítelkyní.

Sprejer vylepšoval vizáž dveří, ostravským strážníkům se ale netrefil do vkusu

Žalobce pro něj jako recidivistu žádá pětadvacetileté vězení. S nožem v ruce Ladislav G. útočil již v roce 1996. Tehdy bodl svou tehdejší partnerku, kterou málem připravil o život.

Bodl jsem, ale…

Ladislav G. se u soudu ke zranění kamaráda přiznal. Jak ale dodal, současně se necítí být vinen. „Cítím se být vinen tím, že jsem někoho zranil. Necítím se ale být vinen tím, že to byl promyšlený útok,“ prohlásil. Podle něj byl jeho známý notně opilý a vedl divné řeči. Pak mezi nimi došlo ke konfliktu.

VIDEO: Velkolepá proměna. Slavná Ostravica v Ostravě otevírá, bude sídlem klanu

„Byl na šrot. Nějak na mě dopadl. Zkroutil mi ruku. Já jsem byl paragán, chtěl jsem mu dát jednu ránu. Jak jsem ho praštil, a on na mě seděl, tak v té době došlo k tomu zranění. On se zvedl a řekl: ,Ku..a, Láďo, cos to udělal?´ Pak odešel. Bodl jsem ho jenom jednou, ne třikrát, jak řekl pan žalobce,“ poznamenal obžalovaný. Naznačil také, že soud by neměl brát vážně výpověď jeho přítelkyně. „Něco řekne, druhý den to pak změní,“ vysvětlil.

Vážná zranění

Podle státního zástupce Ladislav G. bodl muže třikrát. „Způsobil mu zranění spočívající celkem ve třech bodných ranách. Došlo k bodnému poranění žlučovodu s únikem žluči do dutiny břišní a k poranění kličky tenkého střeva s následným rozvojem zánětlivých komplikací,“ konstatoval žalobce s tím, že do konfliktu zasáhla i přítelkyně Ladislava G. „V útoku se mu pokusila zabránit chycením jeho ruky s nožem, avšak namísto toho chytila čepel nože, o kterou se pořezala,“ dodal státní zástupce.

K soudu dorazil i zraněný muž. „Byli jsme dobří kamarádi. Pomáhali jsme si ve všem,“ pokrčil rameny. Hlavní líčení bylo odročeno.