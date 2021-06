Mohutný vzdušný vír se tehdy prohnal nad částí Vratimova v lokalitě Okrajové ulice. Strhal několik střech, poškodil fasády, rozbil okna a rozházel vše, co bylo v okolí.

Padající materiál poškodil i obytné části stavení, kde se lidé ukrývali. Jejich zranění se naštěstí omezila na drobné oděrky a pořádný šok. Měli přitom skutečně namále. Jedním oknem proletěla deska. Do dalších pokojů popadaly krovy a střešní krytina.

Mezi postiženými byla tehdy také webeditorka Deníku Pavlína Mitrengová (dnes provdaná Kotschi). „Skutečně to nebylo nic příjemného. Zatmělo se a chvíli na to nám s domem začalo cloumat. Měla jsem docela strach, co se stane. Do ložnice se propadla střecha. Volali jsme hasiče, kteří nám po příjezdu začali pomáhat zajistit domy před dalším poškozením při případném dešti,“ svěřila se tehdy s děsivým zážitkem.

Vratimovem se v pátek dopoledne přehnalo tornádo, které poškodilo několik domů.Zdroj: DENÍK/Miroslav Kucej

O mnoho lépe na tom tehdy nebyli ani její sousedi.

„Byli jsme úplně bezbranní. Manželka byla v ložnici, když se tam propadla střecha. Naštěstí nejsme zranění,“ vysvětloval další svědek, když kontroloval škody na svém domě a pozemku. Na jeho zahradě přistál strom, který vír utrhl o několik metrů dále.

Krátce po řádění živlu byla lokalita navíc odpojena od elektrické energie.

Čtvrteční bouřky v Jihomoravském kraji si vyžádaly oběti na životech. Několik obcí na Hodonínsku zasáhlo dokonce tornádo. Bopuřky doprovázely kroupy, které na některých místech dostahovaly neobvyklých rozměrů, napáchaly na mnoha místech značné škody - VÍCE ZDE.