Do státních lesů po obou stranách Jablunkovského průsmyku směrem od hranice se Slovenskem se až do listopadu nesmí. Kvůli polomům a vývratům po větrné smršti z posledního srpnového víkendu tu platí zákaz vstupu. Spíše než pokuta však hrozí za jeho porušení újma na zdraví!

Následky větrné kalamity na Jablunkovsku, 6. 9. 2023. | Video: Deník/Radek Luksza

„Vítr postupoval průsmykem a masivně poničil lesy. Následky této kalamity by ohrozily lidi, kteří by tam vstoupili, proto město vydalo opatření obecné povahy, tedy veřejnou vyhlášku, kterou omezuje, respektive zakazuje do těchto míst vstup,“ říká Jiří Vavřač z postu vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství jablunkovské radnice. Ta vydala na popud Lesů ČR takový zákaz vůbec poprvé od doby, co úřaduje v režimu obce s rozšířenou působností.

VIDEO: Obraz zkázy v Beskydech. Je tu plošná kalamita po bouřce

Nejvíce postižené – a pro turisty na čtvrt roku zapovězené – jsou porosty v průsmyku na východní straně Moravskoslezských a na západní straně Těšínských (Slezských) Beskyd. Výjimku mají se zákazu stálí usedlíci, nájemci objektů a pozemků či živnostníci v oblasti podnikající.

Pokud správci lesů zpracují a odstraní kalamitní dříví rychleji, než za tři měsíce, může toto opatření přestat platit dříve, než na konci listopadu. „Nejprve jsme uklidili dříví z cest a zdaleka ještě nejsme u konce. Dostali jsme se však už do většiny porostů, takže máme přesnější odhad objemu poškozeného lesa. Zpracovat je třeba asi čtyřicet tisíc metrů krychlových dřeva. To zajišťujeme jak vlastními kapacitami, tak s pomocí smluvního partnera. V lesích se rozbíhají práce harvestorů i těžebních dělníků, máme tam traktory a lanové systémy, ze svahů začínají stahovat dříví i koně,“ popisuje Oldřich Gajdušek, lesní správce z Jablunkova.

Po třinácti letech. Ve Frýdku-Místku se opět učí středoškoláci na hasiče

Na kopci nad hraničním přechodem Šance – Milošová pracuje už dva dny s kolegy Petr Ploštica z Lipníku nad Bečvou. „Nacházíme se v devadesátiletém porostu, kde vývraty nejsou tak soustředěné. Když se ale podíváme dolů, odkud ten vítr šel, tak tam je ta škoda podstatně větší. Co jsem rozpoznal, tak poškození je docela velké až fatální. Samozřejmě to bude mít dohru další léta, ty stromy jsou nestabilní a budou se dále rozvracet,“ vysvětluje lesní dělník.

Ten jezdí s harvestorem, víceúčelovým strojem, jenž kmeny v jednom cyklu kácí, přemisťuje odvětvuje, rozřezává a ukládá k transportu pomocí vyvážeče. „Je to náročné a specifické v tom, že následky kalamity nejdou zpracovat jen těmi moderními stroji. Je třeba sám vyskočit z kabiny nebo zavolat pilaře a předchystat si to motorovou pilou manuálně,“ dodává Ploštica.