Regiojet denně nabídne na lince Brno – Přerov – Ostrava – Bohumín 34 spojů (17 vlaků v každém směru) s odjezdy v hodinovém intervalu. Rychlíky nejsou povinně místenkové, cestující se může rozhodnout pro různé typy jízdenek. Tedy s rezervací i bez, pro první a druhou třídu.

"V rychlících na lince Brno – Přerov – Ostrava – Bohumín platí jízdenky dopravce RegioJet. Neplatí zde jízdenky Českých drah. Nejvýhodnější nákup jízdenky s místenkou zdarma je přes internetové stránky nebo aplikaci RegioJet. Cestující mohou využít také prodejní místa – ve všech stanicích, kde vlaky RegioJet zastavují nebo přímo ve Frýdku-Místku na místě prodejních partnerů,“ řekl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj s tím, že jízdenky jde koupit i na autobusovém nádraží ve Frýdku nebo v CK Bemett na Zámeckém náměstí ve Frýdku.

Pro cestu z Frýdku-Místku přes Ostravu hl. n. do Brna potřebuje cestující dvě jízdenky: jízdenku na spoj ČD v úseku Frýdek-Místek – Ostrava hl. n. a jízdenku na rychlík RegioJet v úseku Ostrava hl. n. – Brno.

Jízdenku si lze koupit až během cesty – nejprve na vlak ČD a během přestupu v Ostravě na prodejním místě RegioJet na rychlík RegioJet. V případě, že pasažér nastoupí do rychlíku RegioJet bez jízdenky a personálu se prokážu jízdenkou ČD z předchozího přípojného spoje, prodá cestujícímu jízdenku personál ve vlaku, a to bez přirážky.

„Nejvýhodnější je nicméně nákup jízdenky přes internet. Je to jednoduché, jízdenku není třeba tisknout a jízdenka se dá zrušit bez storno poplatku do 15 minut před odjezdem vlaku,“ doplnil mluvčí RegioJetu. Dopravce nabídne jízdenku s místenkou zdarma, ale také flexibilní jízdenky bez místenky, časové jízdenky bez místenky i případně samostatné místenky. Pro cestující se v tarifech IDS JMK, IDSOK, ODIS se nic nemění.

Vlak bude levnější

Z Frýdku-Místku do Brna a naopak se sice dá dostat přímým autobusovým spojem RegioJetu, jízdenka je ale dražší – obvykle stojí 200 korun. Cestujícím se tak vyplatí jet přes Ostravu, kdy se budou moci dostat bez využití slev na částku 142 korun, pokud jedou s Českými drahami a poté druhou třídou RegioJetu. Jenže zatímco autobusem to z Frýdku-Místku do Brna má trvat dvě a půl hodiny, vlakový cestující se pod tři hodiny jízdy nedostane.

Kdo by chtěl pro cestu mezi Frýdkem-Místkem a Brnem využít pouze spoje RegioJetu a nejet přitom přímým autobusem, má vesměs smůlu. Žluté autobusy, které z Brna přes Frýdek-Místek míří do Ostravy a naopak, na vlaky nenavazují. Navíc v Ostravě jezdí jen na ústřední autobusové nádraží.