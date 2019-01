Mošnov - Návštěvníci letošních zářijových Dnů NATO v Ostravě zároveň budou moci navštívit i mezinárodní letecký veletrh AirIn 2009. Ten bude probíhat ve stejnou dobu a ve stejné části areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava jako tradiční akce. Dohodli se na tom organizátoři obou akcí – společnost Veletrhy Brno a sdružení Jagello 2000.

Dny Nato 2008 na letišti v Mošnově | Foto: Miroslav Kucej

„Přestože je AirIn komerčním veletrhem zaměřeným především na odbornou klientelu a naše akce čistě nekomerční projekt pro širokou veřejnost, věříme, že tato symbióza může fungovat,“ sdělil Zbyněk Pavlačík, předseda sdružení Jagello 2000. Souběžné konání obou akcí bude mít podle něj přínos především pro návštěvníky obou akcí.

Dny NATO v Mošnově jsou ojedinělá akce, na které mohou vidět návštěvníci vedle nejmodernějších armádních technologií také to nejlepší, co má k dispozici policie, hasiči, záchranná služba, celníci, vězeňská služba a další složky. Letos by měla být akce poprvé dvoudenní. Organizátoři očekávají přes sto tisíc návštěvníků. Také letos by měl být vstup na akci zadarmo. Dny NATO včetně doprovodných akcí se uskuteční od 16. do 20. září 2009.