„Tento počet souvisí s hustou osídleností okresu, bezesporu místní religiozitou i ochotou farností a průvodců zapojit se do tohoto projektu,“ přiblížila koordinátorka církevní turistiky Andrea Węglarzyová z Ostravsko-opavské diecéze. Dalším, návštěvnicky velmi atraktivním, faktem je množství dřevěných kostelíků v Beskydech a jejich okolí.

„Provádíme celoročně, a do konce dubna jsem otevíral do patnácti minut od zavolání, případně po předchozí objednávce,“ uvedl Jan Kožušník, kostelník od sv. Michaela Archanděla v Řepištích. Právě zdejší sakrální stavba ze dřeva z období 1484 až 1485 patří k těm, které jsou v regionu přístupny ve vybraných dnech v týdnu běžně.

Naopak docela výjimečný bude pro veřejnost kostel sv. Bedřicha v Bílé z roku 1875 vybudovaný navíc ne v typické beskydské lidové architektuře, nýbrž v „severském“ či „norském“ stylu s dominantní štíhlou věží z úzkými okénky a trojúhelníkovými štítovými nástavci (frontony) nad horním okrajem. Návštěvám se otevře druhým rokem.

„Vloni to bylo úžasné. Červenec a srpen okolo dvou a půl tisíc lidí. Celkem pak sedm a půl tisíce,“ řekl Tomáš Večeřa, kostelník od sv. Bedřicha. Školených průvodců se tu letos bude střídat šest, otevírací dobu hodlají zachovat stejnou – tedy soboty a neděle od 9 do 16 hodin a o prázdninách úterky až neděle od 9 do 16 hodin.

Minulý rok se v rámci Otevřených chrámů na Frýdecko-Místecku těší největší přízni kostel sv. Maxmiliána na Hukvaldech, který je v nynější nabídce také. Nechybí v ní ani dřevěný kostel sv. Prokopa a Barbory postavený původně v Hliňance na Podkarpatské Rusi a přestěhovaný pak těžaři v roce 1928 do Kunčic pod Ondřejníkem.

„Ve frýdecko-místeckých farnostech jsou skupiny mladých věřících, kteří mají zájem provádět vybranými památkami,“ sdělila koordinátorka moravskoslezské církevní turistiky. Chrámy se zde otevírají už od první neděle v květnu, ale hlavní nápor se očekává o prázdninách. S průvodcovskými službami (placenými i krajem) se počítá všude.

K TÉMATU

Od května biskupství spouští portál www.otevrenechramy.cz, kde bude přehled letošního, už šestého, ročníku Otevřených chrámů. Obsahuje mimo jiné i kostely v Sedlištích, Frýdku-Místku (sv. Jakuba, sv. Jana Křtitele, baziliku Navštívení Panny Marie), na Prašivé. Mimo frýdecko-místecký region není bez zajímavosti například kostel sv. Ondřeje v Hodslavicích, jenž se v tomto projektu představí poprvé.