Máte pedagogicky zaměřené vzdělání. Léta jste působila na gymnáziu ve Frýdlantu nad Ostravicí. Nicméně už třetí volební období vedete město jako jeho starostka. Na podzim jste pak úspěšně kandidovala do senátu. Co vás k tomu vedlo?

Už před lety jsem šla do politiky s myšlenkou pomoci našemu městu a lidem žijícím v něm. Pro Senát jsem se rozhodla až na poslední chvíli, začátkem prázdnin. Byla jsem zklamaná z chaosu, který nám první polovina roku přinesla. Díky práci v představenstvu Regionu Beskydy znám problémy našeho regionu a místo kritizování to hodlám změnit.

Zdroj: archiv

V prvním kole senátních voleb dali voliči nejvíce hlasů Jiřímu Carbolovi a vám. Druhé jste pak vyhrála. Dokážete říct, proč se většina lidí rozhodla pro vás? Jiří Carbol byl určitě důstojným protivníkem, souhlasíte?

S Jiřím jsme spolužáci z gymnázia. Byl vždy slušný a nemohla jsem si vybrat zdatnějšího a zkušenějšího soupeře. A proč se většina lidí rozhodla pro mne? To je spíš otázka pro mé voliče. Díky mé dlouholeté pedagogické kariéře jsem mohla působit na své studenty. Byla jsem, jak mnozí uvádějí, náročná, ale snažila jsem se být i spravedlivá. Podporovala jsem u nich logické myšlení a hlavně rozvoj jejich osobnosti. A co se týče starostování, tak myslím, že za mnou, zastupiteli města a za celým týmem zaměstnanců městského úřadu stojí výsledky, které hovoří za vše. Všichni pracujeme s nadšením, a proto se nám daří získávat dotace, investovat do potřebných projektů a zdárně je realizovat.

Co byste chtěla zpětně vzkázat lidem, kteří vám dali svůj hlas?

Především bych všem chtěla poděkovat za podporu. Nesmírně si jejich přízně vážím. I když pocházím ze Žabně, ve Frýdku-Místku jsem navštěvovala Gymnázium Petra Bezruče, kde jsem strávila krásná studentská léta. Nelze zapomenout na zážitky spjaté s touto dobou v kouzelném historickém městě a na milé „soupeření“ spolužáků, zda je lepší Frýdek či Místek. Stále zde mám mnoho přátel a kamarádů a díky tomu, že jsem po mnoho let vyučovala na gymnáziu ve Frýdlantě nad Ostravicí, okruh mých studentů zasahoval i do Frýdku-Místku. Je úžasné a s údivem sleduji, jak se Frýdek-Místek mění, jak se rozrůstá a jak se zlepšuje komfort bydlení, jak krásné a bohaté kulturní, sportovní i společenské vyžití nabízí svým obyvatelům.

Bude mi ctí, pokud budu moci přiložit ruku k dílu a být nápomocna při jeho dalším rozvoji.

Věřím, že co nejrychleji skončí nepříjemné covidové období, aby se společenský život mohl vrátit zpět do normálu. Jistě se s obyvateli setkám na některé z akcí města a v případě potřeby jim budu plně k dispozici. Přeji jim všem jen to dobré, mnoho zdraví, síly a radosti ze života.

V komunální politice už máte dostatek zkušeností. V senátu ale budete novou tváří. Jak si práci senátorky představujete?

Činnost senátora je často tak vzdálená nebo neznámá, že si lidé myslí, že je zbytečný. Opak je pravdou. Klasickým klišé je vysvětlení, že je pojistkou demokracie. Je to protiváha Dolní sněmovny, aby se k moci například nedostala jedna politická strana nebo nezdravý politický směr. Senátoři jsou odpovědni za mnoho jiných rozhodnutí, a to například ve vztahu k Evropské unii nebo k Ústavě. Věřím, že i zde mohu být prospěšná našemu regionu.

Senát je rozdělen do několika výborů. Už víte, ve kterém byste chtěla působit?

Do voleb jsem šla s několika hlavními oblastmi problémů, které lze na náš region úspěšně aplikovat. Regionální rozvoj, doprava, modernější školství a veřejné zakázky, dotace. Po úvodních jednáních to bude díky zkušenosti s prací starostky Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

I když jste se dostala do Senátu, zůstáváte zároveň starostkou města Frýdlantu nad Ostravicí. Budete mít stále dostatek času věnovat se starostování? Nepřemýšlela jste o tom, že byste se funkce starostky musela vzdát?

Nemyslím si to a rozhodně se nehodlám stěhovat do Prahy. Samozřejmě své působení rozšířím na celé Frýdecko-Místecko a rozhodně to neznamená, že bych se o Frýdlant nad Ostravicí přestala zajímat. Tyhle věci lze synergicky skloubit. Zůstávám i nadále starostkou města a budu pracovat tak, abych nezklamala důvěru jeho obyvatel. Máme zde mnoho rozdělaných a připravených projektů, které je třeba realizovat a dokončit. Dělá mi opravdu velkou radost, že se toto postupně daří.

Když bychom se ohlédli zpátky do minulosti, čeho si nejvíce ceníte z toho, co se ve Frýdlantu nad Ostravicí povedlo za vašeho starostování?

Podařilo se udělat kus práce. A čeho si nejvíc vážím? Spokojenosti a spolupráce všech našich obyvatel. Podařilo se nám v mnoha případech dořešit majetkové poměry se státem a církvemi, naši hasiči mohou při záchraně životů a majetku spoluobčanů využívat nejmodernější techniku, výkladní skříní města jsou všechny naše školy a Středisko sociálních služeb (bývalý klášter) se změnilo k nepoznání. Významným aspektem je fakt, že město hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. V příštím roce bude dokončena relaxační zóna Brána Beskyd, na bývalých pozemcích Českých drah se staví moderní dopravní terminál, k realizaci jsou připraveny další dvě etapy vodovodu na Nové Dědině stejně jako i na ulici Lesní. Pracujeme na projektových dokumentacích pro centrum dětí, na výstavbě nových chodníků. Je připravován náročný projekt odkanalizování Ondřejníku či rekonstrukce sálu kulturního centra. Všechny tyto uskutečněné akce jsou výsledkem týmové práce zastupitelstva a úřadu.

Existuje na druhou stranu i něco, co vás dodnes mrzí a co byste ráda udělala jinak, kdybyste mohla vrátit čas?

Jsem pragmatik a člověk, který nejedná zbrkle a bez uvážení. Potřebuji dostatek času k důkladnému promyšlení všech rozhodnutí, které bych měla učinit. Pokud však dospěji k určitému závěru a zvážím všechna pro a proti, pak si za svým rozhodnutím stojím. Vím, že jsem se rozhodla tak, jak bylo v daném období nejlepší.

Čas nikdo nevrátí a já se nerada zabývám tím, že jsem se možná mohla rozhodnout jinak.

Možná mne v budoucnu bude mrzet, že jsem se více nevěnovala rodině, v níž mám obrovskou podporu. Moje práce mne zcela naplňuje a já se snažím, aby výsledky mé činnosti byly vidět a přinášely radost a užitek široké veřejnosti.