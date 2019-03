Ochránci přírody ale upozorňují, že by se lidé k medvědovi neměli přibližovat. Při spatření šelmy by se klidným krokem měli vzdalovat pryč.

„Bezpečná úniková vzdálenost medvěda od člověka činí alespoň padesát metrů. Pokud se člověk přiblíží více, zvíře se snaží uniknout, dostává se do stresu, cítí se ohroženo a může i zaútočit,“ uvedla Karolína Šůlová, mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny. O výskytu medvěda v okolí přehrady Šance, konkrétně v údolí potoka Řečice, se mluví již několik týdnů. Asi tříletého jedince opakovaně zahlédli turisté i lesníci, a to poprvé 17. ledna. Lesníci dokonce požádali Správu Chráněné krajinné oblasti Beskydy kvůli bezpečnosti o přemístění medvěda jinam.

Podle ochránců přírody ale pro odchyt přísně chráněné šelmy v Beskydech není žádný důvod.

„Medvěd je šelma, která má velkou sílu. Pokud se zvíře kvůli nezodpovědnému chování dostane do stresu, může mít snahu se bránit. Kameraman bohužel vystavil zcela zbytečně velkému riziku nejen sebe, ale i medvěda pokud by zvíře člověka napadlo, zcela jistě by se objevily požadavky na jeho odlov. Pokud chceme mít v našich lesích divoká zvířata, jako jsou medvědi, rysové, ale třeba také tetřevi, respektujme prosím jejich přirozený prostor a způsob života,“ konstatoval Václav Tomášek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Beskydy.

Podle monitoringu hnutí Duha nelze vyloučit, že by v Moravskoslezských Beskydech mohl být medvěd ze Vsetínska, který loni napáchal řadu škod na ovcích či úlech. Zda jde o jiného nebo stejného jedince, to mají odhalit během příštích týdnů výsledky DNA analýz rozboru medvědího trusu a chlupů.

Podívejte se také na další setkání s medvědem v Beskydech: