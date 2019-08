Moravskoslezský kraj spravuje přes jedenáct stovek mostů na silnicích druhé a třetí třídy. O rekonstrukci mostu v Bašce přes místní potok se mluví už několik let, jeho stav se zhoršil i kvůli loňské rekonstrukci přilehlých úseků silnice. Problémem jsou vydrolené spáry opěr a křídel, vymletý beton v úrovni hladiny i koroze v železobetonové desce.

Několik týdnů tam dokonce byla uzavřena lávka pro pěší, od poloviny loňského roku jsou chodci vyvedeni z chodníku do uzavřeného jízdního pruhu silnice a od vozovky jsou odděleni betonovými svodidly. Pro řidiče je volný jediný jízdní pruh.

Most se nachází na silnici druhé třídy číslo 477, a to na trase mezi Pržnem a Frýdkem-Místkem. Úplná uzavírka úseku by měla nastat od příštího týdne, potrvá až zhruba do poloviny prosince. Současný most čeká demolice, nový je navržen jako monolitický železobetonový rám. Podle smlouvy by se náklady měly celkem vyšplhat na zhruba deset milionů korun.

Objízdná trasa bude vedena po sousední provizorní komunikaci, která se připravuje. Provoz tam bude řízen semafory. Motoristů, kteří jezdí z Ostravska a Frýdku-Místku do Beskyd, se uzavírka vesměs nedotkne. Pro cestu využívají převážně čtyřproudou silnici I/56 do Frýdlantu nad Ostravicí.