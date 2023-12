Jaké je nejoblíbenější cukroví v Beskydech, Frýdku-Místku a vůbec v Moravskoslezském kraji? V listopadové anketě Deníku zvítězila linecká kolečka na plné čáře. Druhé místo pak obsadily vanilkové rohlíčky, které byly zároveň nejoblíbenějším druhem v anketě v ulicích Ostravy.

Anketa: jaký je nejoblíbenější druh vánočního cukroví v ulicích Ostravy, 4. prosince 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Tradičních receptů na přípravu cukroví jsou stovky, ale někteří pečení cukroví nechávají na cukrářství, kde si vánoční cukrovinky mohou objednat už od září.

Vosí hnízda, vanilkové rohlíčky, linecké nebo rumové kuličky. Oblíbených druhů vánočního cukroví je mnoho. V Moravskoslezském kraji ale zvítězila linecká kolečka se 43 procenty.

Druhým nejoblíbenějším vánočním cukrovím jsou vanilkové rohlíčky se 29 procenty a třetí místo s osmi procenty hlasů získaly vosí hnízda.

Vanilkové rohlíčky

Redaktoři Deníku se vydali zjistit, jaké jsou nejoblíbenější druhy cukroví i do ulic Ostravy, kde na plné čáře zvítězily vanilkové rohlíčky.

Které vánoční cukroví máte nejraději a nesmí chybět na vašem svátečním stole?

„Nejoblíbenější jsou jednoznačně rohlíčky. Já si k nim dávám i pivo, které vybalancuje jejich sladkou chuť,“ řekl jeden z dotazovaných.

Nejoblíbenější druhy vánočního cukroví nabízí v rámci objednávek i Cukrářství Aknel v Ostravě-Radvanicích. Objednávky cukroví zde spouští už v září a kilo vychází na 700 korun.

Objednávky do 10. prosince

„Oblíbené jsou jednoznačně ty tradiční, ať už to jsou rohlíčky, linecké cukroví nebo rumové kuličky,“ uvedla Lenka Tylková, majitelka radvanické cukrárny. Pečení dortů, koláčů a cukroví se věnuje už 30 let a každoročně upeče před Vánoci 250 až 300 kilo cukroví. „Během covidu jsem se bála, že lidé začnou péct hlavně doma a cukroví objednávat nebudou. Nakonec to tak ale není a objednávek je dostatek,“ dodala Tylková.

Přes to, že mnoho cukrářství a cukrářů má objednávky na vánoční cukroví dávno uzavřeno, v Cukrářství Řehová & Culinary přijímají objednávky do 10. prosince.

„Objednávky máme stále otevřené. Po 10. prosinci pak spustíme i volný prodej,“ říká cukrářka Zuzana Stojanovska Řehová, která nabízí kilo cukroví za 990 korun. Její cukrářství funguje už od roku 1990 a nejoblíbenějším druhem jsou nugátové košíčky.

Výsledky hlasování v anketě o nejoblíbenější vánoční cukroví:

1. místo - linecká kolečka - 43 procent hlasů

2. místo - vanilkové rohlíčky - 29 procent hlasů

3. místo - vosí hnízda (úlky) - 8 procent hlasů

4. místo - rumové kuličky - 6 procent hlasů

5. místo - perníčky, medvědí tlapky, kokosky a marokánky - 3 procenta hlasů

Recept na linecké cukroví:

Suroviny:

1,5 kg hladké mouky

1 kg změklého másla

0,5 kg moučkového cukru

1 prášek do pečiva

1 vanilkový cukr

citronová kůra z jednoho citronu

1 celé vejce

2 žloutky

Postup:

Těsto necháme vždy nejlépe do druhého dne v lednici. Poté si ho rozdělíme na několik menších dílů a vyválíme ho vždy cca 4 mm tlusté. Poté vykrajujeme tvary, které chceme tak, abychom vždy měli stejný počet spodních (plných) a horních (vykrojených) dílů.

Vykrojené tvary přenášíme opatrně na plech s pečícím papírem a pečeme v troubě vyhřáté na cca 170°C na přibližně 7 minut. Linecké je potřeba opravdu pořádně v troubě hlídat, protože nesmí ani trošku ztmavnout. Těsto je hotové ve chvíli, kdy se nebude v troubě povrch lesknout. Také počítejte s tím, že když plech vyndáte z trouby, linecké ještě trošku dojde. Hotová kolečka necháme vychladnout, poté je namažeme naší oblíbenou marmeládou a necháme alespoň den proležet.

*Zdroj: My Cooking Diary