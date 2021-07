Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval obec Janovice?

Janovice jsou klidnou podhorskou obcí s převažujícím bydlením v rodinných domech. Dominantu představuje kostel sv. Josefa, který je kulturní památkou. Obec se v posledních letech dynamicky rozvíjí a rozrůstá. Přesto si chce zachovat vesnický ráz. Nikdo nechce, aby se z ní stala rezidenční čtvrť, ze které budou lidé ráno jezdit do práce a vracet se až večer. A takto každý den pořád dokola po celý rok.

Jsou Janovice něčím výjimečné či originální v porovnání s jejich okolím?

Vzhledem k tomu, že jsme v podhůří Beskyd, nabízí se nám z mnoha míst krásné výhledy na Beskydy i Lysou horu. Samotná obec je pak poměrně rozlehlá a jsou zde mnohé kouty volné přírody, takže je tady kde se projít. Najdeme tady místa, kde jsou potoky, lesy, louky, rozsáhlé výhledy. Důležité je i to, že nejsme tranzitní obcí, takže se tudy nikam neprojíždí. Výjimeční jsme i tím, že máme vlastní kinosál, který bychom chtěli modernizovat a digitalizovat tak, aby všechno odpovídalo normám pro promítání filmů a nárokům distributorů.

A jak se v Janovicích žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Myslím si, že dobře. Ostatně jasně to dokazuje trend posledních dvou let, kdy tady enormně vzrostl zájem o stavební parcely, a sice až o tři sta procent. Lidé z měst začali Janovice objevovat. Získaly si je bydlením v přírodě s nízkou intenzitou dopravy. Přes Janovice pak vede cyklostezka na Skalici a Bašku, takže obcí projíždí řada cyklistů. Máme také dvanáct spolků, takže se lidé mohou setkávat v různých oblastech. Spolkům poskytujeme prostory i dotace. Skoro každý týden, samozřejmě za „normální“ epidemické situace, pořádá některý z nich nějakou akci. Ať už jde o setkávání dětí, seniorů, fotbalové zápasy či hasičské soutěže. Akcí je opravdu hodně. Doufám, že lidé oceňují i to, jak se obec rozvíjí. Máme revitalizovanou školu, školku, začali jsme stavět chodníky, které nám chybí v centrální části obce. Rozšiřujeme autobusové linky, jezdí k nám městská hromadná doprava z Frýdku-Místku, a to i o víkendech. Plánů máme hodně, ale vše se bude odvíjet od získaných finančních prostředků.

Když byste měl někoho pozvat do Janovic, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Každý by se měl zastavit u dominanty Janovic, kostela sv. Josefa, který je kulturní památkou. Mimochodem si letos připomínáme 130. výročí jeho vzniku. Naše obec je také rodištěm proslulého zbojníka Ondráše (1680-1715), kde na bývalé budově bývalého hostince Ondráš visí jeho pamětní deska. Nemáme sice vyloženě kulturní zařízení nebo vyhlášenou turistickou atrakci v podobě nějakého muzea nebo štoly, ale Janovice jsou zajímavé svou malebnou a atraktivní polohou v podhůří Beskyd. Klidné a příjemné okolí obce vybízí k romantickým procházkám, pěším túrám, výletům na kolech nebo i na koních. Z výše položených částí obce, z Malého a Velkého pahorku a Hůry je překrásný výhled na Moravskoslezské Beskydy, masiv Ondřejníku i Palkovské Hůrky.

Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete v Janovicích?

Asi jako všichni. Rozváželi jsme nákupy, mnozí naši obyvatelé začali sami šít roušky, které naši hasiči pak rozváželi. Do boje s pandemií se tak zapojila celá obec. Každý se snažil pomoci v rámci svých možností. Po celou dobu jsme se snažili dodržovat veškerá opatření. Uspořádali jsme online Den obce a rozsvícení vánočního stromu, aby kulturní život alespoň trochu ožil a úplně nepominul, dokonce se nám podařilo vydat rozsáhlou knihu o historii Janovic. Vyřizovali jsme také mnoho telefonátů od starších občanů, které jsme se snažili uklidňovat, pomáhali jsme jim s registrací na očkování a s tím, co bylo třeba. Teď je snad již vše za námi a můžeme pokračovat v přerušené práci!

Jaké jsou plány Janovic dál do budoucnosti? Chystají se v nich nějaké významnější investice?

Poměrně rychle se blížíme k hranici dvou tisíc obyvatel žijících v Janovicích. Řešíme tak chybějící kanalizaci, jejíž investice se může vyšplhat až na 270 milionů korun. Této problematice jsme věnovali už spoustu času, nyní čekáme na vyhlášení dotace. Chceme také stavět deset bytů pro komunitní bydlení pro seniory, což je investice za 28 milionů korun. Chceme rovněž dostavět chodníky, které si vyžádají až 50 milionů korun. Chtěli bychom revitalizovat sad Petra Bezruče, dále opravujeme budovu bývalé fary, z níž se stalo takové kulturní centrum, které funguje i jako zázemí pro spolky. Pracujeme na projektech ohledně rozšíření školy. Chceme najít lepší využití budovy bývalé školy v místní části Bystré, kde chceme udělat podkrovní byty, ale není rozhodnuto, co se spodní částí, kde byly třídy. Chceme investovat i do rozšiřování vodovodů, neustále realizujeme další sportoviště a místa pro volnočasové aktivity našich občanů.