/ROZHOVOR/ Redakce Deníku postupně navštěvuje starosty měst a obcí na Frýdecko-Místecku, aby zjistila, jak se v nich lidem žije. Starostka Kunčic pod Ondřejníkem Michaela Šebelová v rozhovoru mluví o tom, že se jedná o pěknou a zároveň nenápadnou vesnici. Zmiňuje také fakt, že v obci funguje Galerie Karla Svolinského či že pro školu zrovna hledají nového ředitele.

Starostka Kunčic pod Ondřejníkem Michaela Šebelová. | Foto: Deník/Jan Smekal

Jak byste jako starostka popsala, charakterizovala obec Kunčice pod Ondřejníkem?

Jsme pěknou, ale zároveň nenápadnou vesnicí, ve které je spousta farmářů. Hospodaří tady mnoho zemědělských rodin. Nachází se tady rozlehlé pastviny pro krávy, někteří mají i ovce či kozy. Mnoho lidí by tady chtělo bydlet. V posledních letech je zájem o stavební parcely enormní, ale my chceme zachovat ráz krajiny. Jsme sice velcí rozlohou, ale nemůžeme celou vesnici zastavět. Už tak máme veliký počet chat, kterých je tady téměř tisíc, a to tady platí od 70. let stavební uzávěra na chaty. V létě se tak počet lidí v obci zdvojnásobuje. Mnozí si také chaty předělávají na trvalé bydlení. Neustále nám přibývají obyvatelé.



Jsou Kunčice pod Ondřejníkem něčím výjimečné či originální v porovnání s jejich okolím?

Unikátní jsme rozhodně tím, že tady funguje Galerie Karla Svolinského, kterou založil Zdeněk Šrubař. Tímto krokem se snažil přivést umění do vesnice. Dokázal nasbírat neuvěřitelnou sbírku. Galerii se nyní snažíme hodně propagovat, protože se ještě tolik neví, že začala fungovat v samostatných prostorech a znovu se otevřela. Návštěvníkům je zpřístupněna každou neděli od 13 do 17 hodin, a to z areálu školy. Výjimeční jsme i tím, že volnočasový areál při základní škole může využívat široká veřejnost. A taky se tak děje. Na oválu jezdí lidé na inline bruslích nebo na kolech. A to nejen místní, ale i ti z okolí. Také se zde dají pořádat nejrůznější akce, sportovní i kulturní. Například koncem srpna fungovalo hřiště jako přistávací plocha pro soutěž Evropského poháru a MČR v přesnosti přistání (paragliding).



A jak se v Kunčicích pod Ondřejníkem žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Kdybych začala tím, co nám citelně chybí, tak je to moderní obchod. Připravujeme přeměnu centra obce, dle vítězného návrhu v architektonické soutěži. Budeme hledat soukromého investora, který nový obchod postaví. Na podzim to chceme začít řešit. Jinak se tady žije dobře, protože je v obci veškeré zázemí. Pořádáme i koncerty, divadla a nejrůznější společenské akce. Je tady klid a blízko do přírody. Někdy mám pocit, že i když chodím do práce, jsem na dovolené. Kupříkladu lidé z Ostravy k nám musí jet hodinu, aby si pak vyrazili do přírody. My přijdeme z práce a rovnou můžeme jít na hory, projít se, vykoupat se, zajít si na pivo. Ti, kteří holdují paraglidingu, mohou skočit ze Skalky a přistát na vlastní zahradě. Kunčice jsou známé tím, že jsou letovým prostorem.