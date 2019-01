Region - Někomu škodí, jiným zase přichází vhod. Teplotně nadprůměrný začátek zimy zaskočil vlekaře většina z nich přišla o jinak velice výnosné zimní období.

Vánoční trhy na místeckém náměstí připomínají, na rozdíl od prosincových nadprůměrných teplot, blížící se Štědrý den. Někteří stánkaři pociťují oproti minulému roku nižší tržby. | Foto: Deník/Patrik Rymel

Některá střediska sice už zahájila provoz, ovšem pouze částečně. Zalyžovat si tak mohou lidé ve středisku Mezivodí nebo v areálu Ski Bílá. Provozovatelé čekají na mrazivé dny, ve kterých by mohli spustit sněžná děla.

Přestože nepřímo, teplo může škodit i stánkařům, jejichž hlavním sortimentem jsou horké alkoholické nápoje. „Teploty se určitě podepisují, protože lidem chybí vánoční atmosféra, ke které patří sníh a zima. Prodáváme hlavně punč, který je na zahřátí. Člověk si ale dá jeden, což už mu stačí, protože mu je teplo. Déle se tedy nezdrží," řekla Markéta Flaksová, která prodává na místeckém náměstí ve stánku Punč U Jirky. „Výrazný pokles tržeb to ale není, lidé nás znají a těší se na nás každý rok, takže punč si i tak dají," doplnila Markéta Flaksová s tím, že na náměstí prodávají pátým rokem.

Denisa Kaiserová z nedalekého stánku je s počtem zákazníků spokojená. „Já jsem tady loni nebyla, takže s minulým rokem to srovnat nemůžu. Lidé ale pořád chodí, setmí se, a náměstí je plné. Nejvíce se prodává klasika svařák, punč a medovina," řekla Denisa Kaiserová.

Mnout ruce si mohou stavbaři. V této době by dělníci při běžných prosincových teplotách museli lopaty nebo rýče odložit. Protože půda není zmrzlá, může třeba v Palkovicích pokračovat rozsáhlá stavba chodníků. „Pořád stavíme a doděláváme, takže nám ty teploty pomáhají. Kdyby byly velké mrazy, museli bychom čekat. Takto chybí už jen několik dní do dokončení. Máme ale rozjetých více staveb, například při rekonstrukci hasičárny nám teplo také nahrává, usilovně se pracuje, abychom byli hotoví do konce roku," uvedl místostarosta Palkovic David Kula.

Neobvykle teplý poslední měsíc v roce si pochvaluje také předseda představenstva frýdecko-místeckých technických služeb Jaromír Kohut. „Samozřejmě z hlediska údržby není zima to, co bychom si přáli," řekl s tím, že v mezidobí svátků nebudují žádné chodníky, spíše se soustředí na práce v areálu technických služeb. „Charakter posledních dvou tří zim už nás naučil, abychom byli připravení na náhradní práce. Pokud by tohle počasí přetrvávalo i po Novém roce, budeme pokračovat ve stavbách, které jsme už započali jedná se třeba parkoviště v Hasičské ulici," řekl Jaromír Kohut.