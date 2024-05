Nemocniční lékárna ve frýdecko-místecké nemocnici bude otevřena ve dnech státních svátků až do konce provozu dětské pohotovosti. Město se na tom dohodlo s nemocnicí.

Lékárna. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Martin Šrubař

Nemocnice ve Frýdku-Místku sjednotila otevírací dobu dětské pohotovosti a nemocniční lékárny ve dnech státních svátků.

„Obdrželi jsme podnět obyvatelky, která zmínila, že na státní svátek bude muset s dítětem po ošetření na dětské pohotovosti stejně pro léky do Ostravy, protože lékárna v nemocnici končí dříve než pohotovost a zároveň jsou zavřené obchody. Požádal jsem tedy ředitele nemocnice pana Tomáše Stejskala o prodloužení doby v lékárně. Velmi pružně otevírací dobu prodloužili. Děkuji za vstřícnou spolupráci,“ uvedl primátor Petr Korč.

„Nemocniční lékárna bývala vždy otevřena i ve dnech státních svátků, a to do 15.30. Na základě připomínky veřejnosti dobu prodlužujeme na 18.15, aby si pohodlně zajistili léky rodiče, kteří navštíví dětskou pohotovost. Jsme rádi za každou konstruktivní připomínku,“ sdělil ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku Tomáš Stejskal.

Dětská pohotovost je ve dnech státních svátků otevřena od 8 do 18 hodin. Nemocniční lékárna od 8 do 12 hodin a nově od 12.30 až do 18.15 hodin.