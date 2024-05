Na místo vyrazili policisté, kterým bylo na první pohled jasné, že mají co do činění se zločinem. „Z poznatků na místě samém bylo důvodné podezření, že se jedná o násilnou smrt a případ si převzali do své gesce krajští kriminalisté,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

Velmi drahá košile

Expertizy a znalecká zkoumání ukázaly, že se jednalo o ostatky muže ve věku kolem 34 až 40 let, vysokého 177 až 183 centimetrů, černých vlasů, robustní, pravděpodobně svalnaté postavy. Tělo zde leželo několik měsíců. K úmrtí mohlo dojít v rozmezí let 2000 až 2001. Pitva prokázala násilnou smrt. Krajští kriminalisté začali případ vyšetřovat jako vraždu. Muž zemřel na následky střelného zranění.

Kriminalisté při ohledání místa činu našli důležitou stopu, a to velmi drahou košili šitou na zakázku firmou z Čáslavi. Naděje, že se díky ní podaří identifikovat oběť, však vzala za své. Muž měl dále na sobě kalhoty značky Pioba vyrobené v Polsku.

Znají obličej

Policisté úzce spolupracovali s kolegy z odboru kriminalistické techniky a expertiz krajského ředitelství a s Kriminalistickým ústavem, který vypracoval faciální rekonstrukci obličeje. Ochránci zákona tak měli k dispozici pravděpodobný obličej mrtvého. Následovalo rozsáhlé a náročné pátrání v databázi hledaných a pohřešovaných osob. A to nejen u nás.

Zahraniční spolupráce

„Policisté v průběhu let opakovaně porovnávali získané informace o neznámém muži s osobami, které byly od této doby v pátrání, prověřovali a vyhodnocovali další skutečnosti a informace, ale bez kladného výsledku. Vzhledem k tomu, že není vyloučeno, že by se mohlo jednat o cizího státního příslušníka, oslovili přes ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci kolegy ze zahraničí,“ dodala Jiroušková. Týká se to zejména okolních států. Čeladná totiž leží nedaleko hranic s Polskem a Slovenskem. Pátrání však zatím nebylo úspěšné. V policejním kalendáři je zmínka, že by dotyčný mohl pocházet z rusky hovořících oblastí východoasijské části.

Vražda je promlčena

Přestože od vraždy již uplynulo více než dvacet let, a je tudíž z pohledu trestního práva promlčena, kriminalisté na případu dále pracují. Považují ho jeden z takzvaných pomníčků, který se snaží objasnit.

„Činili a činí velké množství procesních úkonů v souvislosti s objasněním případu a dopadením pachatele,“ uzavřela Jiroušková, která se obrátila na veřejnost se žádostí o pomoc. Informace lze sdělit na linku 158, další možností je kontaktovat přímo krajské kriminalisty na emailové adrese: krpt.skpv.ook.evidence@pcr.cz.