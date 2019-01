REGION - V Moravskoslezském kraji se po měsíční přestávce mírně snížila nezaměstnanost. Na konci srpna dosáhla 10,5 procenta, což je o dvě desetiny procentního bodu méně než v červenci, řekla mluvčí ostravského úřadu práce Svatava Baďurová.

Sever Moravy nicméně stále zůstává druhým neproblémovějším regionem z hlediska nezaměstnanosti, hůře je na tom jen Ústecký kraj s 11,6 procenta. Celorepublikově míra nezaměstnanosti stagnovala v srpnu na červencových 6,4 procenta.

Na severu Moravy v srpnu hledalo práci 67.198 dosažitelných lidí, tedy těch, kterým nemoc ani jiná překážka nebrání ihned nastoupit do zaměstnání. Meziměsíčně těchto nezaměstnaných 1115 ubylo.

Ve srovnání s loňským srpnem jich je o 17.628 méně. Registrovaných nezaměstnaných bylo ke letošního konci srpna 71.172, což je podle Baďurové nejméně od listopadu 1998. Za příznivou srpnovou statistikou v kraji jsou podle Baďurové především rekordně nízké evidence nových uchazečů, nejnižší v tomto měsíci za 11 let. Během srpna se na moravskoslezských úřadech práce zaevidovalo 6147 lidí.

"Předpokládáme, že se pokles nezaměstnanosti v září dočasně zastaví vlivem evidencí nových absolventů škol, jejichž příchod na trh práce se v prázdninových měsících projevil jen mírně," poznamenala mluvčí.

Nejvyšší míra nezaměstnanosti trápí v kraji Karvinsko, v srpnu to bylo 14,7 procenta, když na jedno volné pracovní místo v okrese připadá 13 nezaměstnaných. Naopak nejlépe v regionu je na tom Novojičínsko, s podílem nezaměstnaných 6,8 procenta, což znamená, že na jedno volné pracovní místo připadají méně než tři uchazeči.

Průměrně na severu Moravy připadá na jedno volné místo 10,5 evidovaných nezaměstnaných. Baďurová upozornila na to, že počet lidí, kteří v srpnu po vyřazení nastupovali do zaměstnání, byl nejnižší za posledních deset let. Zdejší úřady vyškrtly z evidence 7377 nezaměstnaných, více než pětinu z nich kvůli porušení zákona o zaměstnanosti. "Najít pracovní příležitost se podařilo pouze 56,1 procenta z vyřazených uchazečů, zatímco před třemi lety představoval tento podíl 68,7 procenta a v předchozích letech býval ještě vyšší," uvedla.

V kraji podle Baďurové přetrvává a spíše se ještě zvyšuje rozpor mezi poptávkou, strukturou nabízených pracovních míst a nabídkou, kvalifikační strukturou evidovaných uchazečů o zaměstnání.