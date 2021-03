Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval obec Nošovice?

Nošovice je obec, která se nachází v oblasti Slezska na úpatí Beskyd v severovýchodní části České republiky. Obcí prochází zachovalý podhorský úsek toku řeky Morávky, který je součásti národní přírodní památky Skalická Morávka. Obec má svou historii, její původní název zněl Potměnošovice a první zmínky o obci se pojí s rokem 1447. Písemné zmínky o vzniku obce ještě pod názvem Potměnošovice jsou spojené s rokem 1573 a pod současným názvem Nošovice (Noschowitz) jsou spojené s rokem 1664. Nyní v obci žije 1066 obyvatel. V obci je rozsáhle provozována spolková činnost, zejména aktivní jsou Sbor dobrovolných hasičů, sportovní klub SK Nošovice-Nižní Lhoty, klub seniorů, Myslivecké sdružení Nošovice-Nižní Lhoty a také hokejový klub HC Sršni Nošovice.

Starosta Nošovic Jiří Myšinský.Zdroj: Obec NošoviceJsou Nošovice něčím výjimečné či originální v porovnání s jejich okolím?

Vždy se jednalo o obec, v které převažovala zemědělská výroba a s tím je spojeno i pěstování Nošovického zelí, které trvá doposud. K významné změně došlo až v roce 1966, kdy se zahájila výstavba pivovaru Radegast. V minulém roce bylo tomu 50 let, co byla uvařena první várka tohoto jedinečně nahořklého zlatavého moku. V počátečních letech nového milénia vznikly první projekty k výstavbě průmyslové zóny v Nošovicích, kde postupně od roku 2006 došlo k výstavbě automobilky a jejich subdodavatelských firem. Dnes je součásti průmyslové zóny jihokorejská automobilka Hyundai (HMMC) a její subdodavatelské firmy Mobis Automotive, Hyundai Glovis a Hyundai Transys. Součásti zóny je i společnost CTpark Nošovice, velká ČEPS rozvodna a objekt IZS, v němž se nachází Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, záchranná zdravotnická pomoc a od minulého roku zde sídlí i dálniční policie.

A jak se v Nošovicích žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Na tuto otázku není jednoduché odpovědět. A měli by tak činit spíše občané Nošovic, za které bych nerad odpovídal. Za mě si myslím, že převážná část obyvatel je se životem v obci spokojena. Každý si může najít to své, co se mu líbí a co ho baví. Co však lze říct, že část obyvatel trápí prostorové rozdělení obce při vzniku průmyslové zóny. K tomu došlo tak, že část Malých Nošovic a Říček jsou oddělená zónou od středu obce. Snažíme se to napravit, ale chce to čas. Od minulého roku jsme zavedli propojení části Malých Nošovic a středu obce autobusovou dopravou. Nyní připravujeme do této lokality několik investic spojených s bytovou výstavbou a s dovybudováním infrastruktury. Jsem starostou dva roky, předtím jsem byl čtyři roky zastupitelem a zároveň i předsedou finančního výboru.

Obec Nošovice.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Myslím si, že za dobu, co jsem v komunální politice aktivní, se vybudovalo mnoho pro zkvalitnění života v obci. Za ta léta jsme pro zkvalitnění života v obci profinancovali okolo 200 milionů korun. Tím chci říct, že se něco postavilo, zrekonstruovalo, opravilo, ale každopádně je také ještě mnoho investičních i neinvestičních projektů před námi, které by měly život v obci ještě vylepšit. Co mě nyní nejvíce trápí je dopravní situace v obci. Jednání s magistrátem, s krajským úřadem i ŘSD, abych tuto situaci napravil, bohužel nejsou vždy úspěšné. V rámci výstavby průmyslové zóny mělo dojít k mimoúrovňovému napojení severovýchodní části na dálniční síť, kterou zde slibovala politická elita v čele s bývalým hejtmanem, bývalými ministry průmyslu a obchodu, ministry dopravy a jejich ŘSD. Bohužel k tomu nedošlo a dnes nám rozlohou malou obcí projíždí denně více než 11 tisíc vozidel. Kdyby mimoúrovňové křížení bylo vystavěno, jak bylo slíbeno, tak nám tato čísla podstatně klesnou. S nadměrnou dopravou jsou samozřejmě spojené i další negativní vlivy, jako je neukázněnost řidičů zejména v dodržování rychlosti nebo nadlimitní hodnoty škodlivých emisí, které pravidelně překračují povolené limity. To samé platí i o víkendových dnech, kdy do Beskyd najíždějí přes naši obec majitelé rekreačních objektů nebo jejich návštěvníci. Víme, že k nápravě by mohlo dojít právě vybudováním mimoúrovňové křižovatky, ale vzhledem k problémům s tím spojených hledáme i možnosti k vybudování dvou míst úsekového měření rychlosti.

Když byste měl někoho pozvat do Nošovic, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Obec ve spolupráci s okolními podniky nabízí mnoho možností k návštěvě. V minulém roce se nám podařilo dokončit rekonstrukci multifunkčního kulturně-společenského stánku Radegastův šenk včetně přilehlých ploch. V něm najdete různorodé možnosti využití od ubytování, stravování, zapůjčení elektrokol, tak i využití k dalším volnočasovým aktivitám. K tomu poslouží i rekonstruované parkoviště, na němž se od dubna tohoto roku bude nacházet i nabíjecí stanice pro elektromobily.

Nošovice, obecní úřad.Zdroj: Archiv obce Nošovice

Taktéž zde z Frýdku-Místku zajíždí městská doprava a nachází se zde zastávka krajské autobusové dopravní sítě. Pro návštěvníky obce jsme taktéž vybudovali cyklotrasu „Radegastovy toulky“. Je to okruh kolem Nošovic vhodný zejména pro mladé rodiny s dětmi, či seniory, který vede všemi významnými místy v naší obci nebo místy, kde jsme vybudovali volnočasová místa s workoutovými prvky. Dále vedou obcí další cyklotrasy, jako je „Radegast track“ vedoucí celým pohořím Beskyd nebo mezinárodní cyklostezka greenway Krakow – Morava- Wien tzv. jantarová stezka. Kdo by se jen tak chtěl projít obcí, tak může zvolit příjemnou procházku chráněným územím řeky Morávky, kde v létě naleznete i několik nádherných tůni k vykoupání ve volné přírodě. Tato procházka je vhodná i pro milovníky fotografování. Nadnárodní společnosti, jako jsou společnosti Pivovar Radegast a Hyundai, nabízejí zase možnosti svých návštěvnických center, včetně jejich prohlídek. Kdo chce, tak v Nošovicích nalezne mnoho možností a důvodů k návštěvě.

Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete v Nošovicích?

Převážnou část svého profesního života jsem prožil v bezpečnostních složkách státu, tak mi některé opatření spojené s krizovým řízením a s pandemií nebyly neznámé. Ne, že bych kdy zažil opatření přijaté s pandemii na svou kůži, ale vzhledem k častým nácvikům jsem se v tom uměl orientovat. Od počátku pandemie mě však překvapily určité věci, které na různých úrovních krizové řízení nefungovaly, jak měly. Pokud má starosta obce v době pandemie ve své gesci občany co nejvíce ochránit, tak mu musí být svěřené i určité legislativní možnosti a hlavně, opatření musí být jednoznačně srozumitelné a smysluplné.

Nošovice.Zdroj: Obec Nošovice

Chybějící pandemický zákon nebo znemožnění plnohodnotné informovanosti o stavu výskytu onemocnění na území obce, nesrozumitelné pokyny hygieniků při výskytu onemocnění ve školách, školkách a mnoho dalších tomu však nenasvědčovaly. To jsou jen střípky toho, co mě tížilo resp. ještě tíži. Nebýt samotných obyvatel Nošovic a jejich dobrovolnosti při spolupráci u jednotlivých výskytech onemocnění v rodinách, tak bych odpovídal asi trochu jinak. Já mohu jen touto cestou ještě jednou poděkovat všem občanům, podnikům na území obce, pracovníkům obecního úřadu, že jsme do těchto dnů tuto situaci zvládli bez větší újmy a vlastně i svépomocí. Stát cestou nadřízených krizových štábů nám zajistil jen možnosti nákupu dezinfekce ve slevené ceně a dodání okolo jednoho tisíce jednorázových roušek. Vše ostatní jsme si zajistili ve své režii nebo nám poskytli výpomoc naši dobrovolníci, zejména pak při šití roušek nebo nám je poskytli společnosti podnikající na našem území svými dary (respirátory, čističky vzduchu atd.). Doposud u nás onemocnělo nemocí Covid-19 něco více než 11 procent obyvatel a pokud je mi známo, nikdo na toto onemocnění nebo s tímto onemocněním neumřel.

Jaké jsou plány Nošovic dál do budoucnosti? Chystají se v nich nějaké významnější investice?

Rozvoj obce je spojený s tvorbou nového strategického plánu na období 2021-2025 a změnou územního plánu, který nyní připravujeme. Tyto významné dokumenty by měly být schválené do konce září. Každopádně další rozvoj je spojen i s občany, kterým budeme v rámci tvorby strategického plánu dávat možnost vyjádřit se k dalším zamyšleným investicím. Primárně je to podpora bytové výstavby, zejména pro mladé rodiny a seniory. Ve dvou blocích chystáme výstavbu celkem 31 bytů (1-3kk).

Další zamýšlená investiční akce je výstavba středu obce, budovu pro výjezdovou jednotku hasičů, budovu technického zázemí, obecní budovu se zázemím u volnočasové zóny v části Malých Nošovic, do výstavby bezbariérových ubytovacích jednotek propojených s Radegastovým šenkem, dostavba dvou tříd mateřské školy a rekonstrukci sportovního areálu. Také chystáme studii výstavby kanalizační sítě v části Malé Nošovice, která je zásadní pro další rozvoj bytové výstavby v této části obce. Rozsahem menší investiční akce jsou směřované do oprav současných chodníků a propustků, do vybudování dalších hnízd pro odpadové kontejnery a také do investic spojených s volnočasovými aktivitami. Zamýšlené investiční akce budeme financovat ze svých zdrojů. Pokud se podaří, tak částečně i z dotací.