Projekt, který počítá s využitím peněz od soukromého i veřejného sektoru, neuspěl se žádostí o dotaci na ministerstvu školství. Investor už mohl počítat s krajskou dotací ve výši 17 milionů korun, stejnou částku plánoval poskytnout také frýdecko-místecký magistrát. Chyběla už jen dotace od státu. Dokonce byl vybrán zhotovitel stavby, který měl novou halu postavit za více než 76 milionů korun. Jenže rozhodnutí ministerstva vystavilo dočasnou stopku.

Kvůli tomu, že projekt nezískal státní podporu, radní ve Frýdku-Místku zrušili zadávací řízení k veřejné zakázce. Město totiž plní funkci centrálního zadavatele na veřejnou zakázku. Za projektem haly Basketpoint, určené primárně dětem a mládeži, stojí frýdecko-místecký podnikatel Zdeněk Navrátil.

Ten je zároveň předsedou basketbalového klubu. „Zdráhám se žádat o navýšení dotace jak město, tak kraj, nicméně jmenovitě hejtmana Vondráka jsem v této věci kontaktoval s žádostí o názor. Myslím, že oba celky udělaly a navrhly dostatečné částky. Městu jsem nabídl, ať si halu připravenou k realizaci postaví komplet z vlastních zdrojů, že jsem připraven předat bez nároku na odměnu svou tříletou práci. Nemyslím si ale, že to je správné řešení a město nebylo na takový úkon připraveno svým rozpočtem,“ podotkl Zdeněk Navrátil.

PROJEKT PODPOŘILO MĚSTO I KRAJ

Jeho iniciativa loni u zastupitelů ve Frýdku-Místku vyvolala pozitivní ohlas. Pro prodej pozemků mezi fotbalovým areálem Stovky a 5. základní školou v ulici Elišky Krásnohorské, na kterých má hala vyrůst, a poskytnutí investiční dotace tehdy hlasovali všichni přítomní zastupitelé.

„Tento způsob financování projektu považuji za naprosto ideální. Je velmi blízký formě PPP projektů. Soukromý investor pan Zdeněk Navrátil přišel s nápadem, je ochotný zainvestovat větší třetinu nákladů a o spolupráci požádal vedení města a kraje. Je to pro nás jistota, že myslí svůj záměr vážně, je v něm osobně zainteresovaný a dotáhne jej do konce,“ chválil projekt loni na podzim také hejtman kraje Ivo Vondrák. Primární komplikací u existující smlouvy o dotaci z prostředků kraje jsou ovšem termíny, které vázaly ke kolaudaci objektu do konce tohoto roku.

„Žádám kraj o prodloužení termínu a simultánně hledám další řešení. Magistrát města, zatím neformálně, přislíbil řízení dalšího kola veřejné zakázky úkon, který je pro náš klub velkou pomocí. V podstatě nevím, co bych si při provozování této agendy počal bez takto podané ruky,“ řekl Zdeněk Navrátil, podle kterého je navíc komunikace s ministerstvem složitá.

„Veřejný prostor v této chvíli přichází o peníze, které jsem nabízel. Zdráhám se oslovovat privátní subjekty s žádostí o pomoc a doplnění částky, které se nám pro zahájení stavby nedostává. Jsem sice přesvědčen, že role privátního sektoru spočívá v pomoci podobným neziskovým aktivitám orientovaným na děti, ale mé prostředky už tento sektor zastupují v bezprecedentní míře. Teď je na řadě stát a veřejné rozpočty. Jsme neziskovka věnující se dětem,“ doplnil předseda klubu.

KAPACITA SPORTOVIŠŤ NEDOSTAČUJE

Nová sportovní hala měla pomoci řešit nedostatečnou kapacitu sportovišť pro místní sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a další spolky ve Frýdku-Místku. „Trénujeme na sedmi základních školách, jedné střední a pěti mateřských školách ve městě a dvou komerčních fitness centrech. Trenéři víří městem při přesunech mezi školami a tělocvičnami. Teď nás navíc zvou do jedné ze sousedních obcí, logistika je velké téma našich týdenních porad,“ poznamenal Zdeněk Navrátil s tím, že v nadcházející sezoně se sice klubu povede zajistit tréninkové prostory, problém však nastane o rok později.

MINISTERSTVO CHYSTÁ DALŠÍ VÝZVY

„Náš klub se logicky rozrůstá s ohledem na to, že aktuálně nestarší svěřenci mají 14 až 15 let. Hala v té době nebude stát určitě. Kdyby šlo vše hladce a například na podzim ministerstvo vypsalo výzvu a vyhodnotilo svým obvyklým tempem do půl roku, dokončovalo by se stavení na jaře 2021. Nemám v této chvíli řešení našeho rozvoje jiné, než sdělit klukům, že budou trénovat méně, respektive nedostatečně, protože se budou muset dělit s ostatními svěřenci o prostor. Je to katastrofa, škrt ministerského úředníka nás zraňuje velmi citelně,“ řekl.

Ministerstvo školství plánuje rozdat v letošních dotacích na stavby sportovišť 1,6 miliardy korun. V první výzvě zaměřené především na rekonstrukce a určené pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby bude podpořeno minimálně 107 projektů, ve druhé výzvě bylo vybráno 17 městských projektů. Ministerstvo připravuje výzvy i na rok 2020.