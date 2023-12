Frýdek-Místek spustil veřejnou sbírku Vánoční strom. Letos poprvé mohou lidé přispět do zcela nové, bytelné a lépe zabezpečené pokladničky. Vymyslely a vyrobily ji děti ze Základní umělecké školy a Střední odborné školy Frýdek-Místek. Nahradila původní, několikrát vykradenou kasičku.

„Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na vzniku nové pokladničky. Od školáků, kteří tvořili návrhy, přes realizátory SOŠ a ZUŠ Frýdek-Místek, ale v neposlední řadě také zaměstnancům našeho odboru vnitřních věcí a živnostenského úřadu i technickým službám, a to nejen v souvislosti s pokladničkou, ale s náročnou přípravou celé vánoční výzdoby a zázemí adventního městečka obecně. Cením si toho, je to skvělá práce a z výsledků se budeme těšit nejen my na úřadě, ale celé město,“ poděkoval primátor Frýdku-Místku Petr Korč.

Senioři z Frenštátu mlsali dobroty z Marlenky, novinky je nadchly