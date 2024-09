Bistro Olympic je teprve na začátku fungování a už si stačilo vybudovat jméno, že když sem přijedete o víkendu, máte problém sehnat volný stůl. Architektonicky povedená přestavba bývalé Jednoty v místo, kde můžete u splavu relaxovat láká nejen na gurmánský zážitek, ale i na strategické místo pro cyklisty. Ostatně olympijský vítěz a světový šampion nechal své vítězné kolo z londýnské olympiády vystavit přímo v restauraci.

„Našli jsme tento opuštěný prostor bývalé Jednoty a loni v srpnu začala rekonstrukce,“ říká Roman Pros mladší. Myšlenku vybudovat podnik, který poskytne zázemí cyklistům, vznikl z vášně majitelů pro kola.

„Všichni jsme se přestěhovali na Čeladnou a žijeme tady. Majitelé jezdili okolo tohoto místa na kole a nelíbilo se jim, jak je to zchátralé a rozhodli se s tím něco udělat,“ pokračuje provozní Roman Pros jednatel společnosti.

Restaurace se nachází mimo hlavní centrum obce Čeladné. „Je to vlastně takové mínus i plus to, že jsme až v horní části Čeladné. Chodí k nám jak místní, tak i turisté, protože jsme na hlavní tepně pro cyklisty a lidi, co chodí rádi na výlety. Odsud se dostanete na Pustevny, Smrk atd. V centru je to super, ale nesednete si tam u splavu jako tady, kde se díváte na řeku a do lesa,“ popisuje Pros.

Přesto, že majitelé měli před otevřením samozřejmě nějaká očekávání, tak návštěvnost zatím dalece převyšuje předpoklady. „Zatím jsme ani moc podnik neprezentovali a jen jsme otevřeli a lidé začali sami přicházet. Spousta z nich asi viděla výstavbu a byli zvědaví, jak se povedla. Samovolně se ro rozkřiklo,“ vysvětluje provozní.

Nejsilnější jsou zde logicky víkendy. To se zde za den protočí i tři stovky lidí. Krom cyklistů a výletníků se mezi pravidelné hosty řadí i golfisté. Už ale za svou krátkou existenci stihli Olympicu uspořádat i svatbu. „Měli jsme zde poměrně velkou svatbu, protože uvnitř je sál pro 100 lidí. Je to tady multifunkční prostor, který je ideální i na různé oslavy,“ popisuje Pros.

Kuchyně je koncipována jako celodenní s vlastními kuchaři. Ten připravuje jak tradiční českou kuchyni pro denní menu, tak i různé těstoviny. Specialitou podniku jsou pak francouzské palačinky. „Když jsme přemýšleli nad tím, co tady budeme dělat, tak jsme si říkali, že sem budou chodit pravděpodobně rodiny s dětmi. A děti mají nejraději palačinky, že? Takže je děláme na slano, na sladko a podle pravé francouzské receptury, což nás také odlišuje od restaurací v širokém okolí,“ vyzdvihuje provozní zdejší gastro.

Marketing firmy je postavený i na promyšlených eventech. Akce jako food festival nebo summer party mají přilákat opravdové milovníky dobrého jídla. „Podobné akce jsme dělali už na golfu a teď jsme tuto prezentaci výjimečného jídla a pití přesunuli sem. Jaroslav Kulhavý v bistru připravuje také svůj „JK cycling point“, půjčovnu elektrokol, zátěžovou diagnostiku pro amatéry i profesionály a různé eventy pro firmy a veřejnost.“ říká Pros

Kromě cyklistiky si na své na Čeladné přijdou i další milovníci sportu. Ve zmiňovaném podniku pořádají například jógové víkendy nebo další sportovní pobyty, které jsou propojené s hotelem Tee House