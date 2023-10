Nové Hukvaldy? Kühnův palác se otevírá veřejnosti, těšte se na nové prostory

Návštěvníci hradu Hukvaldy se v sobotu 14. října vůbec poprvé podívají do renesančního Kühnova paláce v jeho severovýchodní části. Bude to také premiérově v tomto tisíciletí, co se veřejnosti zpřístupní další prostory, jak upozornila kastelánka Kateřina Bordovská.

Novinka na hradě Hukvaldy, 14. 10. 2023. | Video: Deník/Radek Luksza