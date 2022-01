Když se nedávno v souvislosti s demolicí mostů v Rudné ulici zmiňovalo 34 tisíc vozidel, které jí projedou denně, málokoho údaj překvapil. Vycházelo se však z pět let starého měření. A přestože si nyní stát posvítil konkrétně na vedlejší úsek Rudné, je jasně vidět nárůst silniční dopravy, a to nejen na této silnici a nejen v Ostravě samotné.

Demolice v Ostravě-Vítkovicích. Most šel k zemi, takto nyní Rudná vypadá

„Evidence dopravních prostředků a následné vyhodnocení dat odpovídají nelehké době pandemie koronaviru. Hodnověrně se ukázalo, že oproti minulému monitorování provozu doprava narostla průměrně o deset procent,“ okomentoval výsledky z Moravskoslezského kraje mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.

Stát nechal sečíst dopravu celkem na 6 465 úsecích silnic a dálnic v republice, v rámci regionu je pochopitelně nejvytíženější Ostrava, a to jak celkově, tak i co do nákladních vozidel a autobusů. „Podobně je však zatížen i Frýdek-Místek,“ přidává Mazal zmínku o druhém nejvytíženějším městu v závěsu.

VIDEO: Potkani, feťáci, smrad. Garáže v Přívoze se změnily v něco odporného

Jak si tedy vedou konkrétní silnice? Vůbec nejvíce vozidel v regionu projede po zmíněné Rudné ulici, a to v úseku mezi dálnicí D1 a Výškovickou ulicí, kde senzory naměřily 45 669 vozidel denně! Před pěti lety Rudnou projíždělo o dvanáct tisíc aut méně.

Druhým nejvytíženějším úsekem je Místecká ulice, měřená na území Hrabové v místě tamní průmyslové zóny. Denně tamtudy projede 36 134 vozidel. Jen o něco méně – 32 917 aut – je to pak v Mariánskohorské ulici mezi dálničním přivaděčem a Grmelovou ulicí (čerpací stanicí MOL).

Kudy táhnou náklaďáky

Zajímavé údaje nabízí i zatížení silnic těžkými vozidly, tedy nákladní dopravou a autobusy. Tam hraje prim dálnice D1 v úseku mezi Rudnou ulicí a přípravou Severního spoje. Denně tamtudy projede 9835 těžkých motorových vozidel. Na pomyslné druhé příčce se vůbec poprvé v údajích o vytížeností silnic dostáváme mimo Ostravu, 8671 těžkých vozidel projede Hlavní třídou ve Frýdku-Místku, konkrétně mezi třídou T. G. Masaryka a ulicí Na Příkopě, chcete-li halou Polárka.

Změna je život: z vyhlášené ostravské restaurace teď bude zubní ordinace

Ukazuje se tak, že až pětinu všech vozidel projíždějících Frýdkem-Místkem tvoří nákladní doprava. Město totiž nedávno v souvislosti se stavbou obchvatu zveřejnilo údaj o 45 až 50 tisících vozidlech, která projedou celým Frýdkem-Místkem.

Třetím nejzatíženějším regionálním úsekem nákladní dopravou je ostravská ulice 28. října v Nové Vsi, konkrétně v měřeném úseku mezi Opavskou ulicí a křižovatkou Plzeňské s Mariánskohorskou. Denně tamtudy projede 3670 těžkých vozidel.

Celorepublikově je nejzatíženějším úsekem dálnice D1 mezi připojením Pražského okruhu a sjezdem na Říčany, kudy projede v deseti jízdních pruzích přes 103 tisíc vozidel denně. Stejný úsek je nejvíce zatížen i nákladní dopravou, projede tamtudy přes 22 tisíc vozidel.

K TÉMATU

Nejvytíženější silnice v kraji v číslech

45 669 vozidel………...Rudná ulice (Ostrava)

36 134 vozidel………...Místecká ulice (Ostrava)

32 917 vozidel………...Mariánskohorská ulice (Ostrava)

Nákladní vozidla a autobusy

9835 vozidel…………..dálnice D1 (Ostrava)

8671 vozidel…………..Hlavní třída (Frýdek-Místek)

3670 vozidel…………..ulice 28. října (Ostrava)

Zdroj: ŘSD